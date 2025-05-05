"Врагу нужно готовиться и не расслабляться": в ГУР заявили об усовершенствовании дронов Magura
Киев • УНН
Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.
Черное море больше не является безопасным пространством для россиян, поэтому им стоит не расслабляться. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Ерин прокомментировал уничтожение морскими дронами Magura двух российских истребителей в Черном море и добавил, что Силы обороны двигаются в правильном направлении.
Была проведена огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы двигаемся неустанно, и это движение будет продолжаться
Он подчеркнул, что дроны Magura уже стали целым "семейством" многоцелевых беспилотников, которые имеют широкое применение и в дальнейшем будут только совершенствоваться.
И поверьте, это далеко не единственные варианты возможности использования и в дальнейшем, как я говорил еще год назад, что дальше будет. Сейчас я могу лишь сказать это снова. Дальше будет, движение идет, движение продолжается и развитие он не остановит. Поэтому врагу нужно готовиться и пусть не расслабляется, потому что Черное море — это море, в котором будут господствовать украинцы, а не россияне. И вместе со своими партнерами
Напомним
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Главное управление разведки Украины сбило два многоцелевых истребителя Су-30 "Фланкер" ракетами AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров "Магура-7".