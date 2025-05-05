"Врагу нужно готовиться и не расслабляться": в ГУР заявили об усовершенствовании дронов Magura

Черное море больше не является безопасным пространством для россиян, поэтому им стоит не расслабляться. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает УНН.

Ерин прокомментировал уничтожение морскими дронами Magura двух российских истребителей в Черном море и добавил, что Силы обороны двигаются в правильном направлении.

Была проведена огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы двигаемся неустанно, и это движение будет продолжаться

Он подчеркнул, что дроны Magura уже стали целым "семейством" многоцелевых беспилотников, которые имеют широкое применение и в дальнейшем будут только совершенствоваться.

И поверьте, это далеко не единственные варианты возможности использования и в дальнейшем, как я говорил еще год назад, что дальше будет. Сейчас я могу лишь сказать это снова. Дальше будет, движение идет, движение продолжается и развитие он не остановит. Поэтому врагу нужно готовиться и пусть не расслабляется, потому что Черное море — это море, в котором будут господствовать украинцы, а не россияне. И вместе со своими партнерами