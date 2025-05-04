Magura-7 проти винищувачів Су-30: Буданов поділився деталями операції

Головне управління розвідки України збило два багатоцільові винищувачі Су-30 "Фланкер" ракетами AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів "Магура-7". Про це повідомляє видання The War Zone з посиланням на очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, пише УНН.

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Зазначається, що це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше використання AIM-9 з безпілотного катера для знищення.

"Це історичний момент", – сказав нам генерал-лейтенант Кирило Буданов. "War Zone" не може самостійно перевірити це твердження. Подія сталася в Чорному морі в п'ятницю, повідомив Буданов, який надав нові подробиці про те, що сталося.

У попередніх повідомленнях ГУР, Міністерства оборони України та російських Telegram-каналів йшлося про те, що один "Фланкер" був збитий адаптованою ракетою класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) малої дальності з інфрачервоним наведенням.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно збиття першого "Фланкера". Буданов сказав, що відео чи зображень другого зіткнення немає. За його словами, ГУР використала три безпілотні катери "Магура-7" під час атаки, два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що "Магура-7" — це варіант протиповітряної оборони Магури-5, відмовившись уточнити різницю між ними.

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Буданов сказав, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним кораблем. За попередніми повідомленнями, екіпаж другого літака загинув.

Це не перший випадок, коли Україна заявляє, що збила літак ракетою, випущеною з безпілотного катера. У грудні Україна заявила, що використала Р-73, випущену з безпілотного надводного судна (БПС), більш відомого як безпілотний катер, щоб збити російський гелікоптер Мі-8 Hip над Чорним морем. Ви можете побачити цю зустріч на відео нижче.

За словами Буданова, ГУР почала встановлювати AIM-9 на безпілотні катери в січні. Він не став коментувати, чи це був перший випадок, коли їх було запущено по цілі з безпілотного корабля США. У минулому ми бачили лише ракети класу "повітря-повітря" радянської розробки, що використовувалися як зенітно-ракетні комплекси, встановлені на українських безпілотних катерах.

Російські Telegram-канали визнали, що один Фланкер був збитий ракетою, запущеною з безпілотника та катера, і заявили, що атака викликала тривожні питання.

Можна відзначити три сумні моменти, які свідчать, м’яко кажучи, про проблеми в нашій військовій організації на четвертому році Спеціальної військової операції - поскаржився популярний Telegram-канал War Correspondent Kitten.



Довідково

AIM-9 Sidewinder — це американська ракета класу "повітря-повітря ближнього радіуса дії, розроблена в середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року, ракета багаторазово вдосконалювалась і досі перебуває у серійному виробництві.

Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. З 1955 року випущено понад 200 тисяч ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу "повітря — повітря" в історії.

Крім того, ними було збито 270 літаків — більше, ніж будь-якою іншою ракетою "повітря — повітря". AIM-9 була прийнята на озброєння в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та в інших країнах світу. В різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн.



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