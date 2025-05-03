ГУР вперше у світі знищило російський Су-30 морським дроном Magura: показали відео
Київ • УНН
Українські військові вперше у світі знищили російський Су-30 морським дроном Magura. Вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів, операцію провели біля Новоросійська.
Воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак, це вперше у світі бойовий літак знищено морським дроном, повідомили у ГУР Міноборони у суботу у соцмережах, показавши відео, пише УНН.
2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura
Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість, як вказано, становить близько 50 мільйонів доларів, "спалахнув у повітрі та зрештою впав у море - на дно володінь безжального "Нептуна"".
"Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті новоросійск, де московити ховають залишки свого чорноморського флоту", - зазначили у ГУР.
Атака дронів у новоросійську: уражено порт, пошкоджено резервуари зернового терміналу03.05.25, 11:48 • 2940 переглядiв
Доповнення
Як вказали у ГУР, 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль - два російські гелікоптери Мі-8.