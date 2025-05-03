ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
09:33 • 2114 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
06:30 • 11432 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

06:01 • 24997 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 28925 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 50665 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 47888 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 50145 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 68954 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 86581 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46299 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+22°
6.8м/с
30%
745 мм
Популярные новости

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

3 мая, 00:59 • 34914 просмотра

Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов

3 мая, 02:55 • 10371 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 17920 просмотра

Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

06:03 • 10970 просмотра

Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского

06:22 • 5948 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

06:01 • 24977 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 18211 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 56684 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 65715 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 86576 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 22389 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 47884 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 23826 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 27704 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 27488 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Украинские военные впервые в мире уничтожили российский Су-30 морским дроном Magura. Стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов, операцию провели возле Новороссийска.

ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео

Воины ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет, это впервые в мире боевой самолет уничтожен морским дроном, сообщили в ГУР Минобороны в субботу в соцсетях, показав видео, пишет УНН.

2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura

- сообщили в ГУР.

Многоцелевой истребитель государства-агрессора россии, чья ориентировочная стоимость, как указано, составляет около 50 миллионов долларов, "вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна"".

"Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе новороссийск, где московиты прячут остатки своего черноморского флота", - отметили в ГУР.

Атака дронов в новороссийске: поражен порт, повреждены резервуары зернового терминала03.05.2025, 11:48 • 2976 просмотров

Дополнение

Как указали в ГУР, 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназовцы ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель - два российских вертолета Ми-8.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сухой Су-30
Ми-8
Черное море
Украина
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,259.00
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,826.61