ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео
Киев • УНН
Украинские военные впервые в мире уничтожили российский Су-30 морским дроном Magura. Стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов, операцию провели возле Новороссийска.
Воины ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет, это впервые в мире боевой самолет уничтожен морским дроном, сообщили в ГУР Минобороны в субботу в соцсетях, показав видео, пишет УНН.
2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura
Многоцелевой истребитель государства-агрессора россии, чья ориентировочная стоимость, как указано, составляет около 50 миллионов долларов, "вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна"".
"Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе новороссийск, где московиты прячут остатки своего черноморского флота", - отметили в ГУР.
Атака дронов в новороссийске: поражен порт, повреждены резервуары зернового терминала03.05.2025, 11:48 • 2976 просмотров
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Как указали в ГУР, 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназовцы ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель - два российских вертолета Ми-8.