Атака дронов в новороссийске: поражен порт, повреждены резервуары зернового терминала

Беспилотники поразили ключевой зерновой терминал в российском черноморском порту "Новороссийск", сообщили в российской "гк "дело" в субботу, пишет УНН.

Детали

"В связи с массированной атакой БПЛА, БЭК на НВМБ и Юго-Восточный район порта Новороссийск и Новороссийск сообщаем. На территории зернового терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА. Собственными силами вместе с МЧС потушено возгорание. Пострадавших нет. Терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме в соответствии с внутренними инструкциями и инструкциями соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении "гк "дело" в Telegram.

Ранее в субботу губернатор краснодарского края рф вениамин кондратьев заявил, что беспилотники "повредили три резервуара на зерновом терминале" в Новороссийске. По его словам, массированной атаке ночью подверглось черноморское побережье краснодарского края и "самые серьезные последствия" были в Новороссийске, но обломки беспилотников также упали в станице Тамань, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой.

"Стали известны результаты ночных бахов в Новороссийске: порт атаковали дроны, повреждены резервуары зернового терминала", - отмечает телеграм-канал "Крымский ветер".

Терминал КСК, отмечает Bloomberg, ранее частично принадлежал американской Cargill Inc., а сейчас полностью контролируется "дело", и имеет мощность хранения 220 тысяч тонн и перегрузил более 10 миллионов тонн зерна в 2024 году.

В Новороссийске объявили чрезвычайное положение после атаки дронов, о чем заявил мэр Андрей Кравченко.

мо рф утверждает, что за ночь их силы ПВО уничтожили 170 дронов: 47 – над краснодарским краем, девять – над территорией ростовской области и по восемь БПЛА – над территориями брянской и курской областей, два - над территорией белгородской области. Также утверждается, что 96 дронов сбито над территорией временно оккупированного Крыма. мо рф также заявило, что над Черным морем якобы уничтожено восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД", а в акватории Черного моря уничтожено 14 безэкипажных катеров.

Что касается Крыма, то, как писал телеграм-канал ASTRA ночью, "жители Крыма сообщают об атаке на Крымский мост", сам мост был перекрыт. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал о серии взрывов в Керчи, в районе Керченского моста и над ним, и работу росПВО в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Также "Крымский ветер" сообщает, что россияне потеряли над морем истребитель, вероятно, Су-30.

Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы