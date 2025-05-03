Атака дронів у новоросійську: уражено порт, пошкоджено резервуари зернового терміналу

Безпілотники уразили ключовий зерновий термінал у російському чорноморському порту "новоросійськ", повідомили у російській "гк "дело" в суботу, пише УНН.

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"У зв'язку з масованою атакою БПЛА, БЕК на НВМБ та Південно-Східний район порту Новоросійськ та Новоросійськ повідомляємо. На території зернового терміналу КСК ведуться роботи щодо усунення наслідків падіння уламків збитих БПЛА. Власними силами разом із МНС загашено займання. Постраждалих немає. Термінали "ДелоПортс" працюють у штатному режимі відповідно до внутрішніх інструкцій та інструкцій відповідних органів та відомств", - ідеться у повідомленні "гк "дело" у Telegram.

Раніше в суботу губернатор краснодарського краю рф веніамін кондратьєв заявив, що у безпілотники "пошкодили три резервуари на зерновому терміналі" у новоросійську. З його слів, масованої атаки вночі зазнало чорноморське узбережжя краснодарського краю і "найсерйозніші наслідки" були у новоросійську, але уламки безпілотників також впали у станиці тамань, у селах юрівка та цибанобалка під анапою.

"Стали відомі результати нічних бахів у Новоросійську: порт атакували дрони, пошкоджено резервуари зернового терміналу", - зазначає телеграм-канал "Крымский ветер".

Термінал КСК, зазначає Bloomberg, раніше частково належав американській Cargill Inc., а зараз повністю контролюється "дело", і має потужність зберігання 220 тисяч тонн і перевантажив понад 10 мільйонів тонн зерна в 2024 році.

У новоросійську оголосили надзвичайний стан після атаки дронів, про що заявив мер андрій кравченко.

мо рф стверджує, що за ніч їхні сили ППО знищили 170 дронів: 47 – над краснодарським краєм, дев'ять – над територією ростовської області та по вісім БПЛА – над територіями брянської та курської областей, два - над територією бєлгородської області. Також стверджується, що 96 дронів збито над територією тимчасово окупованого Криму. мо рф також заявило, що над Чорним морем нібито знищено вісім крилатих ракет Storm Shadow і три керовані ракети "Нептун-МД", а в акваторії Чорного моря знищено 14 безекіпажних катерів.

Щодо Криму, то, як писав телеграм-канал ASTRA вночі, "жителі Криму повідомляють про атаку на Кримський міст", сам міст було перекрито. Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляв про серію вибухів у Керчі, у районі Керченського мосту і над ним, та роботу росППО у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Також "Крымский ветер" повідомляє, що росіяни втратили над морем винищувач, ймовірно, Су-30.

Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи