Magura-7 против истребителей Су-30: Буданов поделился деталями операции

Главное управление разведки Украины сбило два многоцелевых истребителя Су-30 "Фланкер" ракетами AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров "Магура-7". Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое использование AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения.

"Это исторический момент", – сказал нам генерал-лейтенант Кирилл Буданов. "War Zone" не может самостоятельно проверить это утверждение. Событие произошло в Черном море в пятницу, сообщил Буданов, который предоставил новые подробности о произошедшем.

В предыдущих сообщениях ГУР, Министерства обороны Украины и российских Telegram-каналов говорилось, что один "Фланкер" был сбит адаптированной ракетой класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) малой дальности с инфракрасным наведением.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно сбитие первого "Фланкера". Буданов сказал, что видео или изображений второго столкновения нет. По его словам, ГУР использовала три беспилотных катера "Магура-7" во время атаки, два из которых вели огонь по самолетам. Он пояснил, что "Магура-7" — это вариант противовоздушной обороны Магуры-5, отказавшись уточнить разницу между ними.

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Буданов сказал, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским кораблем. По предварительным сообщениям, экипаж второго самолета погиб.

Это не первый случай, когда Украина заявляет, что сбила самолет ракетой, выпущенной с беспилотного катера. В декабре Украина заявила, что использовала Р-73, выпущенную с беспилотного надводного судна (БПС), более известного как беспилотный катер, чтобы сбить российский вертолет Ми-8 Hip над Черным морем. Вы можете увидеть эту встречу на видео ниже.

По словам Буданова, ГУР начала устанавливать AIM-9 на беспилотные катера в январе. Он не стал комментировать, был ли это первый случай, когда они были запущены по цели с беспилотного корабля США. В прошлом мы видели только ракеты класса "воздух-воздух" советской разработки, использовавшиеся в качестве зенитно-ракетных комплексов, установленных на украинских беспилотных катерах.

Российские Telegram-каналы признали, что один Фланкер был сбит ракетой, запущенной с беспилотника и катера, и заявили, что атака вызвала тревожные вопросы.

Можно отметить три печальных момента, которые свидетельствуют, мягко говоря, о проблемах в нашей военной организации на четвертом году Специальной военной операции - пожаловался популярный Telegram-канал War Correspondent Kitten.



Справочно

AIM-9 Sidewinder — это американская ракета класса "воздух-воздух ближнего радиуса действия, разработанная в середине 1950-х годов. После принятия AIM-9 на вооружение 1956 года, ракета многократно совершенствовалась и до сих пор находится в серийном производстве.

Большинство модификаций AIM-9 оснащены инфракрасной системой самонаведения. С 1955 года выпущено более 200 тысяч ракет, что делает AIM-9 одной из самых массовых ракет класса "воздух — воздух" в истории.

Кроме того, ими было сбито 270 самолетов — больше, чем любой другой ракетой "воздух — воздух". AIM-9 была принята на вооружение в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и в других странах мира. В разные годы ракету эксплуатировали военно-воздушные силы более 50 стран.



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