россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
12 мая, 19:01 • 10613 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 25730 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 34354 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 55769 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 60691 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 32463 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 29716 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 27517 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
12 мая, 11:05 • 26357 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 32711 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
80%
748мм
Популярные новости

Таможенная политика Трампа приведет к инфляции и замедлит рост экономики США – ФРС

12 мая, 17:59 • 4568 просмотра

Зеленский был вынужден согласиться на переговоры с путиным в Стамбуле, чтобы не обидеть Трампа - СМИ

12 мая, 18:10 • 4384 просмотра

В Лондоне остановилось метро из-за масштабного отключения электроэнергии: что известно

12 мая, 18:22 • 6612 просмотра

Запад стремится к 30-дневному перемирию, чтобы дать Киеву передышку - захарова

12 мая, 19:37 • 7014 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

02:10 • 3476 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 55769 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 60691 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 89393 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 112659 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 96166 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 31002 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 69858 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 45851 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 51807 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 132044 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

Киев • УНН

 • 350 просмотра

По состоянию на 6 утра 13.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 4 корабля рф, один из которых – носитель "Калибров".

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

По состоянию на 06:00 13.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении12.05.25, 22:23 • 1912 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Украина
Brent
$64.72
Bitcoin
$102,069.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,232.77
Ethereum
$2,439.33