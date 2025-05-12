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“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7
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13:28 • 692 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

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“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Політолог заявив, що публічна позиція Олени Думи щодо реформи АРМА, після підтримки G7, дискредитує її. Експерти вважають, що Дума блокує реформу, щоб зберегти вплив.

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Публічна позиція голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи щодо законопроєкту №12374-д про реформу системи управління арештованим майном після його підтримки міжнародними партнерами остаточно дискредитує її як керівника. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Сергій Шабовта.

Це (публічна позиція Думи - ред.) свідчить про втрату довіри до агентства, і до керівника. Ми з вами неодноразово говорили про те, що нинішня діяльність АРМА, її керівництво настільки заточене і зорієнтоване на всі корупційні схеми. Вони діють поза законом, просто знущаючись над всіма нормами. І зрозуміло, що очолює це все сама керівниця агентства 

- зазначив експерт.

На його думку, нехтувати позицією послів країн G7 у такий складний час неприпустимо, адже йдеться про міжнародний авторитет України.

Цивілізований світ – він аналізує і все бачить. Діяльність АРМА не є непомітною для них. Вони бачать, з якої саме організації йдуть такі потужні витоки тих чи інших корумпованих дій… З одного боку, ми всім кричимо, що ми нібито за цінності Євросоюзу, а кожним таким кроком, як робить голова АРМА, ми віддаляємо себе від цього 

- наголосив Шабовта.

Контекст

Раніше посли країн G7 виступили з публічною заявою, у якій підтримали якнайшвидше ухвалення законопроєкту №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Однак голова АРМА Олена Дума вчергове виступила проти документа — навіть після сигналу підтримки від міжнародних партнерів. Вона заявила, що агентство готує "новий, узгоджений законопроєкт", хоча чинна версія вже підтримана парламентом у першому читанні.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна подякувала послам за підтримку і зазначила, що комітет працює над ухваленням проєкту закону №12374-д до другого читання. Вона нагадала, що документ передбачає проведення незалежного аудиту АРМА, нову конкурсну процедуру обрання керівника та суттєве удосконалення системи управління арештованими активами.

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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