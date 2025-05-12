$41.550.04
46.750.13
ukenru
“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7
Эксклюзив
13:28 • 436 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
13:00 • 4412 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12:34 • 11244 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
11:05 • 16286 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

08:59 • 25021 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
08:49 • 28895 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

08:13 • 56034 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
12 мая, 06:50 • 33340 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
12 мая, 06:38 • 36106 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Эксклюзив
12 мая, 05:40 • 67927 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
33%
747мм
Популярные новости

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

12 мая, 05:48 • 44733 просмотра

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

12 мая, 06:36 • 20601 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 40737 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 66934 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

12 мая, 07:26 • 27323 просмотра
публикации

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

08:13 • 56034 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 67673 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 67927 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 90423 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 197100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 41310 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 33382 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 40447 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 121102 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 68683 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Политолог заявил, что публичная позиция Елены Думы по реформе АРМА, после поддержки G7, дискредитирует ее. Эксперты считают, что Дума блокирует реформу, чтобы сохранить влияние.

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Публичная позиция главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы относительно законопроекта №12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом после его поддержки международными партнерами окончательно дискредитирует ее как руководителя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

Это (публичная позиция Думы - ред.) свидетельствует о потере доверия к агентству, и к руководителю. Мы с вами неоднократно говорили о том, что нынешняя деятельность АРМА, ее руководство настолько заточено и ориентировано на все коррупционные схемы. Они действуют вне закона, просто издеваясь над всеми нормами. И понятно, что возглавляет это все сама руководительница агентства 

- отметил эксперт.

По его мнению, пренебрегать позицией послов стран G7 в такое сложное время недопустимо, ведь речь идет о международном авторитете Украины.

Цивилизованный мир – он анализирует и все видит. Деятельность АРМА не является незаметной для них. Они видят, из какой именно организации идут такие мощные утечки тех или иных коррумпированных действий… С одной стороны, мы всем кричим, что мы якобы за ценности Евросоюза, а каждым таким шагом, как делает глава АРМА, мы отдаляем себя от этого 

- подчеркнул Шабовта.

Контекст

Ранее послы стран G7 выступили с публичным заявлением, в котором поддержали скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Однако глава АРМА Елена Дума в очередной раз выступила против документа — даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.

Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина поблагодарила послов за поддержку и отметила, что комитет работает над принятием проекта закона №12374-д ко второму чтению. Она напомнила, что документ предусматривает проведение независимого аудита АРМА, новую конкурсную процедуру избрания руководителя и существенное усовершенствование системы управления арестованными активами.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Украина
Brent
$66.21
Bitcoin
$103,907.60
S&P 500
$5,833.53
Tesla
$297.16
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,238.16
Ethereum
$2,550.71