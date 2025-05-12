“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Публичная позиция главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы относительно законопроекта №12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом после его поддержки международными партнерами окончательно дискредитирует ее как руководителя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

Это (публичная позиция Думы - ред.) свидетельствует о потере доверия к агентству, и к руководителю. Мы с вами неоднократно говорили о том, что нынешняя деятельность АРМА, ее руководство настолько заточено и ориентировано на все коррупционные схемы. Они действуют вне закона, просто издеваясь над всеми нормами. И понятно, что возглавляет это все сама руководительница агентства - отметил эксперт.

По его мнению, пренебрегать позицией послов стран G7 в такое сложное время недопустимо, ведь речь идет о международном авторитете Украины.

Цивилизованный мир – он анализирует и все видит. Деятельность АРМА не является незаметной для них. Они видят, из какой именно организации идут такие мощные утечки тех или иных коррумпированных действий… С одной стороны, мы всем кричим, что мы якобы за ценности Евросоюза, а каждым таким шагом, как делает глава АРМА, мы отдаляем себя от этого - подчеркнул Шабовта.

Контекст

Ранее послы стран G7 выступили с публичным заявлением, в котором поддержали скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Однако глава АРМА Елена Дума в очередной раз выступила против документа — даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.

Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина поблагодарила послов за поддержку и отметила, что комитет работает над принятием проекта закона №12374-д ко второму чтению. Она напомнила, что документ предусматривает проведение независимого аудита АРМА, новую конкурсную процедуру избрания руководителя и существенное усовершенствование системы управления арестованными активами.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.