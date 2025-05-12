“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7
Киев • УНН
Политолог заявил, что публичная позиция Елены Думы по реформе АРМА, после поддержки G7, дискредитирует ее. Эксперты считают, что Дума блокирует реформу, чтобы сохранить влияние.
Публичная позиция главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы относительно законопроекта №12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом после его поддержки международными партнерами окончательно дискредитирует ее как руководителя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.
Это (публичная позиция Думы - ред.) свидетельствует о потере доверия к агентству, и к руководителю. Мы с вами неоднократно говорили о том, что нынешняя деятельность АРМА, ее руководство настолько заточено и ориентировано на все коррупционные схемы. Они действуют вне закона, просто издеваясь над всеми нормами. И понятно, что возглавляет это все сама руководительница агентства
По его мнению, пренебрегать позицией послов стран G7 в такое сложное время недопустимо, ведь речь идет о международном авторитете Украины.
Цивилизованный мир – он анализирует и все видит. Деятельность АРМА не является незаметной для них. Они видят, из какой именно организации идут такие мощные утечки тех или иных коррумпированных действий… С одной стороны, мы всем кричим, что мы якобы за ценности Евросоюза, а каждым таким шагом, как делает глава АРМА, мы отдаляем себя от этого
Контекст
Ранее послы стран G7 выступили с публичным заявлением, в котором поддержали скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Однако глава АРМА Елена Дума в очередной раз выступила против документа — даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.
Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина поблагодарила послов за поддержку и отметила, что комитет работает над принятием проекта закона №12374-д ко второму чтению. Она напомнила, что документ предусматривает проведение независимого аудита АРМА, новую конкурсную процедуру избрания руководителя и существенное усовершенствование системы управления арестованными активами.
Напомним
Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.
В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.