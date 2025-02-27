ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінову, у якої “Схеми” виявили російське громадянство
Київ • УНН
Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Аріну Літвінову за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Журналісти "Схем" раніше виявили, що вона отримала громадянство рф у 2002 році в Єкатеринбурзі.
Вища рада правосуддя звільнила суддю нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріну Літвінову, у якої журналісти "Схем" виявили російське громадянство.
Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає УНН.
Деталі
27 лютого 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Літвінової Аріни Володимирівни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України
У ВРП вказують, що пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.
Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим
Доповнення
У квітні минулого року проєкт "Схеми" знайшли у Аріни Літвінової російське громадянство, яка вона отримала у 2002 році у місті єкатеринбург у росії.
Відповідно до витягу з "Роспаспорту" за грудень 2022-го року, Аріна Літвінова стала громадянкою рф 22 липня 2002 року, а сам паспорт безпосередньо був виданий 24 липня. Причина набуття громадянства – заміна паспорта громадянина СРСР
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