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У Дніпрі суддя привласнив чужу квартиру в історичному центрі міста через підроблену розписку

Київ • УНН

 • 24214 перегляди

ДБР підозрює суддю Бабушкінського райсуду Дніпра у незаконному заволодінні квартирою через підроблену розписку. Експертиза встановила, що реальна вартість житла становить близько 1 млн грн.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Зазначається, що суддя орендував житло, однак вже за 2 місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Водночас він звернувся з цивільним позовом до іншого суду з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. При цьому колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю.

Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала

- йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, почеркознавча експертиза підтвердила слова жінки - підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить майже 1 млн грн.

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Нагадаємо

У Харкові було затримано 46-річного чоловіка, підозрюваного в одержанні хабаря в розмірі 20 тисяч доларів за допомогу у влаштуванні на посаду слідчого Державного бюро розслідувань. За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний харків’янин переконував, що має впливові "зв’язки" у ДБР, які дозволяють безперешкодно організувати позитивний результат конкурсного відбору.

Торік ДБР розслідувало понад 300 справ щодо організації незаконного перетину кордону17.02.25, 12:39 • 24273 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП

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