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В Днепре судья присвоил чужую квартиру в историческом центре города через поддельную расписку

В Днепре судья присвоил чужую квартиру в историческом центре города через поддельную расписку

Киев  •  УНН

 • 3793 просмотра

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ГБР подозревает судью Бабушкинского райсуда Днепра в незаконном завладении квартирой через поддельную расписку. Экспертиза установила, что реальная стоимость жилья составляет около 1 млн грн.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении судье Бабушкинского районного суда Днепра, который незаконно присвоил квартиру в историческом центре города. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Отмечается, что судья арендовал жилье, однако уже через 2 месяца прекратил платить арендную плату и не допускал владелицу в ее квартиру. В то же время он обратился с гражданским иском в другой суд с требованием признать за ним право собственности на эту недвижимость. При этом коллега подозреваемого удовлетворил иск и признал квартиру его собственностью.

В качестве доказательства в суде была использована поддельная расписка от владелицы жилья, которая якобы подтверждала получение ею 412 тысяч гривен за продажу квартиры. Однако женщина заявила, что никаких денег не получала и никаких документов не подписывала

- говорится в сообщении.

По данным ГБР, почерковедческая экспертиза подтвердила слова женщины - подпись на расписке оказалась поддельной. Другая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость квартиры составляет почти 1 млн грн.

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Напомним

В Харькове был задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в получении взятки в размере 20 тысяч долларов за помощь в устройстве на должность следователя Государственного бюро расследований. По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный харьковчанин убеждал, что имеет влиятельные "связи" в ГБР, которые позволяют беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора.

В прошлом году ГБР расследовало более 300 дел по организации незаконного пересечения границы17.02.25, 12:39 • 23858 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП

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