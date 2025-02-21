В Днепре судья присвоил чужую квартиру в историческом центре города через поддельную расписку
Киев • УНН
ГБР подозревает судью Бабушкинского райсуда Днепра в незаконном завладении квартирой через поддельную расписку. Экспертиза установила, что реальная стоимость жилья составляет около 1 млн грн.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении судье Бабушкинского районного суда Днепра, который незаконно присвоил квартиру в историческом центре города. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Отмечается, что судья арендовал жилье, однако уже через 2 месяца прекратил платить арендную плату и не допускал владелицу в ее квартиру. В то же время он обратился с гражданским иском в другой суд с требованием признать за ним право собственности на эту недвижимость. При этом коллега подозреваемого удовлетворил иск и признал квартиру его собственностью.
В качестве доказательства в суде была использована поддельная расписка от владелицы жилья, которая якобы подтверждала получение ею 412 тысяч гривен за продажу квартиры. Однако женщина заявила, что никаких денег не получала и никаких документов не подписывала
По данным ГБР, почерковедческая экспертиза подтвердила слова женщины - подпись на расписке оказалась поддельной. Другая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость квартиры составляет почти 1 млн грн.
Напомним
В Харькове был задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в получении взятки в размере 20 тысяч долларов за помощь в устройстве на должность следователя Государственного бюро расследований. По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный харьковчанин убеждал, что имеет влиятельные "связи" в ГБР, которые позволяют беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора.
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