В Днепре судья присвоил чужую квартиру в историческом центре города через поддельную расписку

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении судье Бабушкинского районного суда Днепра, который незаконно присвоил квартиру в историческом центре города. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Отмечается, что судья арендовал жилье, однако уже через 2 месяца прекратил платить арендную плату и не допускал владелицу в ее квартиру. В то же время он обратился с гражданским иском в другой суд с требованием признать за ним право собственности на эту недвижимость. При этом коллега подозреваемого удовлетворил иск и признал квартиру его собственностью.

В качестве доказательства в суде была использована поддельная расписка от владелицы жилья, которая якобы подтверждала получение ею 412 тысяч гривен за продажу квартиры. Однако женщина заявила, что никаких денег не получала и никаких документов не подписывала