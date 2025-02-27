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ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой «Схемы» обнаружили российское гражданство

ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой «Схемы» обнаружили российское гражданство

Киев  •  УНН

 • 8703 просмотра

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Высший совет правосудия уволил судью ОАСК Арину Литвинову за совершение существенного дисциплинарного проступка. Журналисты «Схем» ранее обнаружили, что она получила гражданство РФ в 2002 году в Екатеринбурге.

Высший совет правосудия уволил судью ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арину Литвинову, у которой журналисты «Схем» обнаружили российское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает УНН.

Детали

27 февраля 2025 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Окружного административного суда города Киева Литвиновой Арины Владимировны на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины

- говорится в сообщении. 

В ВСП указывают, что пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым

- добавили в ВСП.

Дополнение

В апреле прошлого года проект «Схемы» нашли у Арины Литвиновой российское гражданство, которое она получила в 2002 году в городе Екатеринбург в России.

Согласно выписке из «Роспаспорта» за декабрь 2022-го года, Арина Литвинова стала гражданкой рф 22 июля 2002 года, а сам паспорт непосредственно был выдан 24 июля. Причина приобретения гражданства - замена паспорта гражданина СССР

Напомним,

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