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Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 2730 перегляди

Кім Кардашʼян виступить у суді Парижа у справі про крадіжку її коштовностей у 2016 році. Вона дасть свідчення проти банди з 10 осіб, яких звинувачують у пограбуванні.

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

Американська модель й телеведуча Кім Кардашʼян виступить у паризькому суді як ключовий свідок у справі про крадіжку коштовностей, яке сталося у 2016 році. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За інформацією, Кардаш'ян даватиме свідчення проти банди з 10 осіб, відомих як "дідусі-грабіжники", які звинувачуються в крадіжці її коштовностей на суму 9 мільйонів доларів, зокрема каблучки з 20-каратним діамантом.

Інцидент стався в 2016 році в готелі Hôtel de Pourtalès у центрі Парижа. Нападники, видаючи себе за поліцейських, звʼязали консьєржа, увірвалися до апартаментів Кардашʼян і, погрожуючи їй пістолетом, викрали коштовності.

Більшість обвинувачених було заарештовано через три місяці після пограбування, коли поліція почала масштабну операцію, що включала збір записів з камер відеоспостереження і доказів ДНК. Але судовий процес був ускладнений затримками, і багато хто з обвинувачених, які старіють, зараз страждають від хвороб, а один з них уже помер. Інший занадто погано почувається, щоб постати перед судом.

Повідомляється, що серед обвинувачених на суді, який розпочався минулого місяця, є Аомар Айт Хедаче, 69 років, відомий як "Старий Омар", якого звинувачують у тому, що він був організатором злочину. Його син і ймовірний водій, Харміні, 37 років, також був звинувачений разом із Дідьє "Блакитні Очі" Дюбреком, 69 років.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що підозрювані у пограбуванні Кім Кардаш'ян у Парижі в 2016 році на 10 мільйонів євро постануть перед судом найближчим часом. Чоловіки 69 і 71 року, відомі як "грабіжники-дідусі", очікують вирок у травні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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