Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

Американская модель и телеведущая Ким Кардашьян выступит в парижском суде в качестве ключевого свидетеля по делу о краже драгоценностей, произошедшей в 2016 году. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По информации, Кардашьян будет давать показания против банды из 10 человек, известных как "дедушки-грабители", которые обвиняются в краже ее драгоценностей на сумму 9 миллионов долларов, в том числе кольца с 20-каратным бриллиантом.

Инцидент произошел в 2016 году в отеле Hôtel de Pourtalès в центре Парижа. Нападавшие, выдавая себя за полицейских, связали консьержа, ворвались в апартаменты Кардашьян и, угрожая ей пистолетом, похитили драгоценности.

Большинство обвиняемых были арестованы через три месяца после ограбления, когда полиция начала масштабную операцию, включавшую сбор записей с камер видеонаблюдения и доказательств ДНК. Но судебный процесс был осложнен задержками, и многие из обвиняемых, которые стареют, сейчас страдают от болезней, а один из них уже умер. Другой слишком плохо себя чувствует, чтобы предстать перед судом.

Сообщается, что среди обвиняемых на суде, который начался в прошлом месяце, есть Аомар Айт Хедаче, 69 лет, известный как "Старый Омар", которого обвиняют в том, что он был организатором преступления. Его сын и вероятный водитель, Хармини, 37 лет, также был обвинен вместе с Дидье "Голубые Глаза" Дюбреком, 69 лет.

Напомним

Ранее сообщалось, что подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян в Париже в 2016 году на 10 миллионов евро предстанут перед судом в ближайшее время. Мужчины 69 и 71 года, известные как "грабители-дедушки", ожидают приговор в мае.