Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом
Київ • УНН
Підозрювані у пограбуванні Кім Кардаш'ян у Парижі в 2016 році на 10 мільйонів євро постануть перед судом найближчим часом. Чоловіки 69 і 71 року, відомі як "грабіжники-дідусі", очікують вирок у травні.
Підозрювані у пограбуванні відомої американської телеведучої і моделі Кім Кардаш'ян постануть перед судом найближчим часом. Про це повідомляє France 24, передає УНН.
Деталі
Злочин стався в 2016 році в Парижі: тоді в Кардаш'ян вкрали ювелірні вироби на мільйони доларів, включаючи діамантове кільце, подароване її тодішнім чоловіком, репером Каньє Вестом.
Окрім кільця з майже бездоганним діамантом вагою 18,88 карата, злочинці вкрали ще кілька золотих і діамантових прикрас, включаючи золотий годинник Rolex.
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Загальна вартість вкрадених коштовностей оцінюється в 10 мільйонів євро, або 11,4 млн доларів. Підозрюваними виявились чоловіки віком 69 і 71 рік, відповідно – через це банду назвали "грабіжниками-дідусями".
Під час втечі зловмисники втратили частину награбованого. Інші вкрадені речі вони продали у Бельгії. Очікується, що вирок над ними відбудеться вже у травні.
Раніше
УНН писав, що американська телезірка і модель Кім Кардаш'ян опублікувала відверті фото без спідньої білизни у своєму Instagram після того, як з'явилися чутки про розрив її колишнього, Каньє Веста, із його новою дружиною - Б'янкою.