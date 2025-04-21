Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

Подозреваемые в ограблении известной американской телеведущей и модели Ким Кардашьян предстанут перед судом в ближайшее время. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Подробности

Преступление произошло в 2016 году в Париже: тогда у Кардашьян украли ювелирные изделия на миллионы долларов, включая бриллиантовое кольцо, подаренное ее тогдашним мужем, рэпером Канье Уэстом. Помимо кольца с почти безупречным бриллиантом весом 18,88 карата, преступники украли еще несколько золотых и бриллиантовых украшений, включая золотые часы Rolex.

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

Общая стоимость украденных драгоценностей оценивается в 10 миллионов евро, или 11,4 млн долларов. Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 69 и 71 года, соответственно – из-за этого банду назвали "грабителями-дедушками".

Во время бегства злоумышленники потеряли часть награбленного. Остальные украденные вещи они продали в Бельгии. Ожидается, что приговор им будет вынесен уже в мае.

Ранее

УНН писал, что американская телезвезда и модель Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото без нижнего белья в своем Instagram после того, как появились слухи о разрыве ее бывшего, Канье Уэста, с его новой женой - Бьянкой.