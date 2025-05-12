Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

Поп-діва Бейонсе потрапила в курйозну ситуацію під час одного з концертів свого туру Cowboy Carter, який і без того мав проблеми з продажу квитків.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, інцидент на сцені стався на тлі юридичних претензій до співачки: Бейонсе нібито отримала лист із вимогою припинити незаконне використання зображень одного з концертних майданчиків у межах туру Cowboy Carter. Сам тур також супроводжується труднощами з продажем квитків — зокрема на шоу в Лос-Анджелесі, Чикаго та Лондоні.

Під час свого виступу на стадіоні SoFi в Інглвуді Бейонсе зробила театральну паузу, щоб сісти на масивний золотий "трон". В цей момент робот-бармен, мав ефектно наповнити келих співачки алкоголем, але схибив — і просто вилив все на її золоте крісло.

Передбачалося, що Бейонсе після цього зробить ковток свого напою і схопить пульт від телевізора, ніби хоче його увімкнути, перш ніж заснути.

Однак співачка просто мала здивований і збентежений вигляд, коли на мить підняла свою склянку і зрозуміла, що вона порожня. Попри курйоз, артистка зберегла витримку — і впевнено продовжила виступ.

Бейонсе так хотілося сміятися... вона подивилася на робота, ніби це був не робот", - написав користувач X, який опублікував відео."Бейонсе така несерйозна - написала інша людина у відповідях.

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