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Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Во время тура Cowboy Carter у Бейонсе произошел конфуз: робот-бармен пролил напиток на трон, а не в бокал. Также тур сопровождают трудности с продажей билетов и юридические претензии.

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

Поп-дива Бейонсе попала в курьезную ситуацию во время одного из концертов своего тура Cowboy Carter, у которого и без того были проблемы с продажей билетов.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, инцидент на сцене произошел на фоне юридических претензий к певице: Бейонсе якобы получила письмо с требованием прекратить незаконное использование изображений одной из концертных площадок в рамках тура Cowboy Carter. Сам тур также сопровождается трудностями с продажей билетов — в частности на шоу в Лос-Анджелесе, Чикаго и Лондоне.

Во время своего выступления на стадионе SoFi в Инглвуде Бейонсе сделала театральную паузу, чтобы сесть на массивный золотой "трон".  В этот момент робот-бармен должен был эффектно наполнить бокал певицы алкоголем, но промахнулся — и просто вылил все на ее золотое кресло.

Предполагалось, что Бейонсе после этого сделает глоток своего напитка и схватит пульт от телевизора, как будто хочет его включить, прежде чем заснуть.

 Однако певица просто выглядела удивленной и смущенной, когда на мгновение подняла свой стакан и поняла, что он пуст. Несмотря на курьез, артистка сохранила выдержку — и уверенно продолжила выступление.

Бейонсе так хотелось смеяться... она посмотрела на робота, как будто это был не робот", - написал пользователь X, опубликовавший видео."Бейонсе такая несерьезная

- написала другая особа в ответах.

Фестиваль Coachella назвали "хуже, чем Fyre Festival" после 12-часового ожидания в очередях12.04.25, 12:40 • 3954 просмотра

Алина Волянская

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