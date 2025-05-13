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ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

Київ • УНН

 • 836 перегляди

росія активно мілітаризує тимчасово окуповані території України, замінюючи місцеву владу ветеранами "сво". кремль посилює контроль, впроваджуючи програми для інтеграції ветеранів в окупаційні адміністрації.

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

росія мілітаризує тимчасово окуповані території України (ТОТ) та посилює контроль кремля над місцевою владою, комплектуючи окупаційні адміністрації російськими ветеранами війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційний губернатор Севастополя михайло развожаєв провів 8 травня нараду щодо реалізації програми "Севастополь - місто героїв".

"Севастополь - місто героїв" створена за моделлю програми президента росії володимира путіна "час героїв", яка спрямована на призначення ветеранів війни в Україні на державні посади в окупованійі Україні та російській федерації

- вказують аналітики.

Вони звертають увагу, що, за словами развожаєва, на програму зареєструвалися 933 російські ветерани, 474 пройшли кваліфікаційні тести, а 307 пройдуть до фінального туру співбесіди. Фіналісти проходитимуть службу в різних секторах Севастопольської окупаційної адміністрації, а решта залишаться в адміністративно-кадровому резерві.

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В ISW нагадують про створення подібних програм в тимчасово окупованих Херсонській та Луганській областях.

"Призначення російських ветеранів в окупаційні адміністрації підтримує зусилля росії мілітаризувати окуповану Україну та посилити контроль кремля над місцевою владою", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За інформацією Центру національного спротиву, окупанти залучають "ветеранів СВО" для викладання пропаганди у школах на тимчасово окупованих територіях. Предмет введено як частину пропагандистської кампанії, спрямованої на формування антизахідних настроїв серед українських дітей та підсилення позитивного образу терористичної країни.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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