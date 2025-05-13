ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"
Київ • УНН
росія активно мілітаризує тимчасово окуповані території України, замінюючи місцеву владу ветеранами "сво". кремль посилює контроль, впроваджуючи програми для інтеграції ветеранів в окупаційні адміністрації.
росія мілітаризує тимчасово окуповані території України (ТОТ) та посилює контроль кремля над місцевою владою, комплектуючи окупаційні адміністрації російськими ветеранами війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що окупаційний губернатор Севастополя михайло развожаєв провів 8 травня нараду щодо реалізації програми "Севастополь - місто героїв".
"Севастополь - місто героїв" створена за моделлю програми президента росії володимира путіна "час героїв", яка спрямована на призначення ветеранів війни в Україні на державні посади в окупованійі Україні та російській федерації
Вони звертають увагу, що, за словами развожаєва, на програму зареєструвалися 933 російські ветерани, 474 пройшли кваліфікаційні тести, а 307 пройдуть до фінального туру співбесіди. Фіналісти проходитимуть службу в різних секторах Севастопольської окупаційної адміністрації, а решта залишаться в адміністративно-кадровому резерві.
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В ISW нагадують про створення подібних програм в тимчасово окупованих Херсонській та Луганській областях.
"Призначення російських ветеранів в окупаційні адміністрації підтримує зусилля росії мілітаризувати окуповану Україну та посилити контроль кремля над місцевою владою", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
За інформацією Центру національного спротиву, окупанти залучають "ветеранів СВО" для викладання пропаганди у школах на тимчасово окупованих територіях. Предмет введено як частину пропагандистської кампанії, спрямованої на формування антизахідних настроїв серед українських дітей та підсилення позитивного образу терористичної країни.
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