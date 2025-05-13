ISW: кремль милитаризирует оккупированные территории Украины, комплектуя местную власть ветеранами "сво"

россия активно милитаризирует временно оккупированные территории Украины, заменяя местную власть ветеранами "сво". кремль усиливает контроль, внедряя программы для интеграции ветеранов в оккупационные администрации.

россия милитаризует временно оккупированные территории Украины (ВОТ) и усиливает контроль кремля над местными властями, комплектуя оккупационные администрации российскими ветеранами войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Детали Отмечается, что оккупационный губернатор Севастополя михаил развожаев провел 8 мая совещание по реализации программы "Севастополь - город героев". "Севастополь - город героев" создана по модели программы президента россии владимира путина "время героев", которая направлена на назначение ветеранов войны в Украине на государственные должности в оккупированной Украине и российской федерации - указывают аналитики. Они обращают внимание, что, по словам развожаева, на программу зарегистрировались 933 российских ветерана, 474 прошли квалификационные тесты, а 307 пройдут в финальный тур собеседования. Финалисты будут проходить службу в различных секторах Севастопольской оккупационной администрации, а остальные останутся в административно-кадровом резерве. россияне возят школьников из ВОТ на экскурсии в Курскую область под видом "чествования жертв украинской агрессии" - ЦНС В ISW напоминают о создании подобных программ во временно оккупированных Херсонской и Луганской областях. "Назначение российских ветеранов в оккупационные администрации поддерживает усилия россии милитаризовать оккупированную Украину и усилить контроль кремля над местными властями", - резюмируют аналитики. Напомним По информации Центра национального сопротивления, оккупанты привлекают "ветеранов СВО" для преподавания пропаганды в школах на временно оккупированных территориях. Предмет введен как часть пропагандистской кампании, направленной на формирование антизападных настроений среди украинских детей и усиление позитивного образа террористической страны. россияне усложняют поступление в школы на ВОТ: подробности от ЦНС