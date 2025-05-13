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Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Prime Video затвердив серіал "Барбершоп" про онука легендарного перукаря Тревіса Портера, якого грає Джермейн Фаулер. Дія розгортається в перукарні "Calvin’s" у Чикаго.

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

Стрімінговий сервіс Prime Video підтвердив виробництво нового серіалу "Барбершоп", заснованого на однойменній франшизі MGM. Головну роль у проєкті зіграє актор Джермейн Фаулер. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

За інформацією, серіал був затверджений сьогодні перед попередньою презентацією Amazon . Він належить Маршаллу Тодду, співавтору оригінального фільму "Барбершоп", Hartbeat Кевіна Гарта і Amazon MGM Studios.

Серіал розповідатиме про Тревіса "Трева" Портера (Фаулер), який намагається піти шляхом свого діда — легендарного перукаря із салону "Calvin’s" у Чикаго. І хоча перукарі нові, атмосфера салону лишилася незмінною: тут знову точаться гострі суперечки, а стрижки залишаються наймоднішими в місті.

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків 09.05.25, 18:40 • 71037 переглядiв

Ми раді анонсувати новий серіал, заснований на веселому та інноваційному світі "Барбершоп" для наших глобальних клієнтів Prime Video. Телевізійна адаптація цієї культової кінофраншизи перебуває в надійних руках співшоуранерів Макса Сірла і Маршалла Тодда. Ми не могли б бути більш задоволені їхньою співпрацею і наполегливою роботою з втілення в життя чиказької перукарні Келвіна для нової аудиторії на Prime Video

- сказав Вернон Сандерс, глобальний керівник телебачення Amazon MGM Studios.

Повідомляється, що "Барбершоп" був однією з перших назв MGM, визначених для екранізації після придбання Amazon легендарної голлівудської студії за $8,5 млрд. Зелене світло йому дали після того, як серіал-приквел до "Білявки в законі" Elle був анонсований на презентації Amazon минулого року. Також є серіал "Керрі", кастинг на який уже завершується, а також драма "Розкрадачка гробниць", яка також перебуває в розробці, серед інших.

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців12.05.25, 17:27 • 87987 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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