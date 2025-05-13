Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video
Киев • УНН
Prime Video утвердил сериал "Барбершоп" о внуке легендарного парикмахера Трэвиса Портера, которого играет Джермейн Фаулер. Действие разворачивается в парикмахерской "Calvin’s" в Чикаго.
Стриминговый сервис Prime Video подтвердил производство нового сериала "Барбершоп", основанного на одноименной франшизе MGM. Главную роль в проекте сыграет актер Джермейн Фаулер. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
По информации, сериал был утвержден сегодня перед предварительной презентацией Amazon . Он принадлежит Маршаллу Тодду, соавтору оригинального фильма "Барбершоп", Hartbeat Кевина Гарта и Amazon MGM Studios.
Сериал будет рассказывать о Трэвисе "Трэве" Портере (Фаулер), который пытается пойти по стопам своего деда — легендарного парикмахера из салона "Calvin’s" в Чикаго. И хотя парикмахеры новые, атмосфера салона осталась неизменной: здесь снова ведутся острые споры, а стрижки остаются самыми модными в городе.
Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин 09.05.25, 18:40 • 71037 просмотров
Мы рады анонсировать новый сериал, основанный на веселом и инновационном мире "Барбершоп" для наших глобальных клиентов Prime Video. Телевизионная адаптация этой культовой кинофраншизы находится в надежных руках сошоураннеров Макса Сирла и Маршалла Тодда. Мы не могли бы быть более довольны их сотрудничеством и настойчивой работой по воплощению в жизнь чикагской парикмахерской Кэлвина для новой аудитории на Prime Video
Сообщается, что "Барбершоп" был одним из первых названий MGM, определенных для экранизации после приобретения Amazon легендарной голливудской студии за $8,5 млрд. Зеленый свет ему дали после того, как сериал-приквел к "Блондинке в законе" Elle был анонсирован на презентации Amazon в прошлом году. Также есть сериал "Керри", кастинг на который уже завершается, а также драма "Расхитительница гробниц", которая также находится в разработке, среди прочих.
Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей12.05.25, 17:27 • 87706 просмотров