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НАЗК продовжує моніторити спосіб життя помічника Гетманцева: за брехню в декларації йому може загрожувати кримінальна відповідальність

Київ • УНН

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НАЗК продовжує моніторинг способу життя Євгенія Сокура, який не вказував у деклараціях свою співмешканку протягом 8 років. Проти нього також розслідується кримінальна справа щодо перешкоджання забезпеченню армії пальним.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на запит УНН повідомило, що продовжує перевірку відповідності способу життя колишнього в.о. заступника голови ДПС України Євгенія Сокура, який наразі працює помічником голови народного депутата Данила Гетманцева.

З метою встановлення відповідності рівня життя Сокура Є.Р. наявним у нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам, Національне агентство, відповідно до ст. 514 Закону України "Про запобігання корупції"(далі – Закон), здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування

- йдеться у відповіді НАЗК.

Водночас в агентстві відмовились повідомити проміжні результати перевірки способу життя Сокура.

"Щодо питання: "До якої відповідальності він може бути притягнутий?" інформуємо, що суб’єкт декларування Сокур Є.Р. може нести кримінальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства", - зазначили у НАЗК.

Деталі

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, дівчина зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо". 

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Після того, як ЗМІ оприлюднили імʼя співмешканки Сокура, він згадав про цивільну дружину Аліну Лебедєву у своїй декларації, поданій у звʼязку зі звільненням з органів податкової. Однак помічник Гетманцева вирішив не вказувати доходи та майно, яким вона володіє.

Нагадаємо

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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