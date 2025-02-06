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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

Киев  •  УНН

 • 40565 просмотра

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НАПК продолжает мониторинг образа жизни Евгения Сокура, который не указывал в декларациях свою сожительницу в течение 8 лет. Против него также расследуется уголовное дело о препятствовании обеспечению армии горючим.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ответ на запрос УНН сообщило, что продолжает проверку соответствия образа жизни бывшего и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура, который сейчас работает помощником председателя народного депутата Даниила Гетманцева.

С целью установления соответствия уровня жизни Сокура Е.Р. имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам, Национальное агентство, в соответствии со ст. 514 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (далее - Закон), осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования

- говорится в ответе НАПК.

В то же время в агентстве отказались сообщить промежуточные результаты проверки образа жизни Сокура.

"Относительно вопроса: "К какой ответственности он может быть привлечен?" информируем, что субъект декларирования Сокур Е.Р. может нести уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность за нарушение требований антикоррупционного законодательства", - отметили в НАПК.

Детали

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, девушка зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо". 

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

После того, как СМИ обнародовали имя сожительницы Сокура, он упомянул о гражданской жене Алине Лебедевой в своей декларации, поданной в связи с увольнением из органов налоговой. Однако помощник Гетманцева решил не указывать доходы и имущество, которым она владеет.

Напомним

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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