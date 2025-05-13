"росія повинна зробити це без зволікання": країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

Країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву після зустрічі в Лондоні щодо російської агресії проти України та євроатлантичної безпеки. Текст документа опублікований на сайті уряду Великої Британії, повідомляє УНН.

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У заяві міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Сполученого Королівства та Верховного представника ЄС, зокрема, підтверджують солідарність з українським народом, співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку росії та повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми вітаємо мирні зусилля під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня. Поки що росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання. Ми приєдналися до заклику України до негайного, повного, безумовного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир - йдеться у заяві.

Країни групи Веймар+ також вказують, що будь-який мир триватиме, лише якщо він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включаючи Статут ООН, і Україна зможе стримувати та захищатися від будь-якого майбутнього російського нападу.

Україна має бути впевнена у своїй спроможності й надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки - зазначили глави МЗС групи Веймар+.

Вони також наголосили на необхідності зміцнення Збройних сил України, що передбачає відновлення запасів боєприпасів і обладнання та "подальшого зміцнення промислового потенціалу".

Ми прагнемо надійних гарантій безпеки для України. Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у майбутньому мирі та підтримати відновлення Збройних сил України - зазначається у заяві.

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Крім того, європейські дипломати пообіцяли вжити "амбітних заходів", щоб зменшити здатність росії вести війну шляхом обмеження доходів кремля, знищення тіньового флоту, збільшлення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв.

"Ми залишатимемо російські суверенні активи в наших юрисдикціях нерухомими, доки росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані збитки", - резюмували підписанти заяви.

Нагадаємо

У столиці Італії Римі у п'ятницю, 16 травня, відбудеться зустріч міністрів оборони п'яти європейських країн, присвячена зміцненню європейських оборонних потужностей. Мова, зокрема, йтиме про координацію підтримки України.

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