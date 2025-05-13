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"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Группа стран Веймар+ призвала россию к немедленному прекращению огня в Украине. Они обещают поддержку Киеву, укрепление армии и гарантии безопасности.

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

Страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление после встречи в Лондоне по поводу российской агрессии против Украины и евроатлантической безопасности. Текст документа опубликован на сайте правительства Великобритании, сообщает УНН.

Детали

В заявлении министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Соединенного Королевства и Верховного представителя ЕС, в частности, подтверждают солидарность с украинским народом, соболезнования жертвам недавних нападений со стороны россии и полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы приветствуем мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе. Пока россия не проявила никакого серьезного намерения добиться прогресса. Она должна сделать это без промедления. Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному, безусловному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире

- говорится в заявлении.

Страны группы Веймар+ также указывают, что любой мир продлится, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения.

Украина должна быть уверена в своей способности и дальше успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке

- отметили главы МИД группы Веймар+.

Они также отметили необходимость укрепления Вооруженных сил Украины, что предусматривает восстановление запасов боеприпасов и оборудования и "дальнейшее укрепление промышленного потенциала".

Мы стремимся к надежным гарантиям безопасности для Украины. Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в будущем мире и поддержать восстановление Вооруженных сил Украины

- отмечается в заявлении.

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Кроме того, европейские дипломаты пообещали принять "амбициозные меры", чтобы уменьшить способность россии вести войну путем ограничения доходов кремля, уничтожения теневого флота, увеличения лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей.

"Мы будем оставлять российские суверенные активы в наших юрисдикциях недвижимыми, пока россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб", - резюмировали подписанты заявления.

Напомним

В столице Италии Риме в пятницу, 16 мая, состоится встреча министров обороны пяти европейских стран, посвященная укреплению европейских оборонных мощностей. Речь, в частности, пойдет о координации поддержки Украины.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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