Міністри оборони ЄС у Римі обговорять координацію підтримки України

Міністри оборони Італії, Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії зустрінуться для обговорення підтримки України. Після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.

У столиці Італії Римі у п'ятницю, 16 травня, відбудеться зустріч міністрів оборони п'яти європейських країн, присвячена зміцненню європейських оборонних потужностей. Про це повідомляє французьке видання Sud Ouest, інформує УНН. Деталі Зазначається, що це буде вже четверта аналогічна зустріч після берлінської в листопаді, варшавської в січні та паризької в березні. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зустрінеться зі своїми колегами з чотирьох інших європейських військових важковаговиків – Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії – у п’ятницю, щоб обговорити координацію підтримки України - пише видання. Зазначається, що після зустрічі глави оборонних відомств проведуть спільну прес-конференцію. Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер Нагадаємо Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Пізніше путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер. Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул