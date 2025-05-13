Министры обороны ЕС в Риме обсудят координацию поддержки Украины

В столице Италии Риме в пятницу, 16 мая, состоится встреча министров обороны пяти европейских стран, посвященная укреплению европейских оборонных мощностей. Об этом сообщает французское издание Sud Ouest, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это будет уже четвертая аналогичная встреча после берлинской в ноябре, варшавской в январе и парижской в марте.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто встретится со своими коллегами из четырех других европейских военных тяжеловесов – Германии, Франции, Польши и Великобритании – в пятницу, чтобы обсудить координацию поддержки Украины - пишет издание.

Отмечается, что после встречи главы оборонных ведомств проведут совместную пресс-конференцию.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул