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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%
07:44 • 1168 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

Київ • УНН

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ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 3,3%. Прогноз на 2026 рік залишається на рівні 5% за умови припинення вогню.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання України у 2025 році до 3,3% з 3,5%, прогноз на 2026 рік не зміниться на рівні 5% за умови припинення вогню, повідомили в організації у вівторок, пише УНН.

Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні світові торговельні конфлікти додадуть додаткових ризиків до і без того високої невизначеності, пов’язаної з війною росії проти країни

- ідеться в останньому виданні головного економічного звіту ЄБРР.

У попередньому звіті в лютому прогнозувалося зростання на 3,5% в 2025 році.

При цьому ЄБРР зберігає прогноз зростання реального ВВП України в 2026 році без змін на рівні 5% за умови припинення вогню та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

Зовнішнє фінансування для підтримки бюджету України забезпечено на 2025 рік, ідеться у звіті. Але з середини 2024 року спостерігалося уповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через вплив війни, яка почалася з російським вторгненням у лютому 2022 року.

Зростання реального ВВП у 2024 році, як зазначається, помітно сповільнилося з понад 5,0% у першій половині року до приблизно 2,0% у другій половині, у результаті чого загальний показник знизився до 2,9%. Причини, за даними ЄБРР, включали дефіцит електроенергії внаслідок російських атак, слабкі врожаї та гостру нестачу робочої сили в економіці, спричинену вимогами війни.

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"У той час як сільське господарство, виробництво енергії та торгівля занепали, інші сектори продемонстрували стабільне зростання, попри складні умови та війну", - зазначили у ЄБРР. Підприємства, як вказано, продемонстрували стійкість і адаптивність, що в поєднанні зі злетом у 2024 році Чорноморського торговельного коридору України призвело до відновлення зростання експорту після двох років різкого падіння.

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Зовнішнє фінансування, як повідомляється, залишилося на рівні 2023 року, покриваючи дефіцит поточного рахунку та дозволяючи Україні підтримувати адекватні офіційні валютні резерви. Відновлення інфляції наприкінці 2024 року, зазначається у звіті, стало наслідком зростання вартості електроенергії та високого зростання реальної заробітної плати. Україна відмінила прив’язку своєї валюти в жовтні 2023 року, відтоді вартість гривні впала приблизно на 10 відсотків щодо долара США, додали у ЄБРР.

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"У березні 2025 року інфляція становила 14,6%, і очікується, що вона залишатиметься високою в першій половині 2025 року, але до кінця року має впасти до однозначного числа. У відповідь Національний банк України підвищив облікову ставку на 250 базисних пунктів з грудня 2024 року, досягнувши 15,5% на початку березня 2025 року", - зазначається у звіті.

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Стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів, надані країнами G7, як повідомляється, "повністю покриють зовнішній і фіскальний дефіцит у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність". Очікується, що сильний стимул від державного споживання та збільшення військових закупівель у вітчизняній промисловості підтримають економічне зростання, зазначили у ЄБРР.

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ЄБРР, найбільший інституційний інвестор України, як вказано, значно збільшив свою підтримку у відповідь на війну. За останні три роки Банк виділив Україні понад 7 мільярдів євро, у тому числі 2,4 мільярда євро в енергетичний сектор, підтримуючи реальну економіку, додали у ЄБРР.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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