Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2025 році на рівні 2% 

Світовий банк в оновленому макропрогнозі для Європи та Центральної Азії підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році на рівні 2%, передає УНН з посиланням на документ.

Прогнозується, що зростання сповільниться до 2% у 2025 році. З 2026 року очікується, що зростання прискориться до 5,2%, на тлі очікуваного припинення військових дій, що спричинить збільшення інвестицій, продуктивності та зростання робочої сили… - йдеться в документі.

Світовий банк також прогнозує, що у 2025 році дефіцит держбюджету залишиться на високому рівні — близько 20% ВВП. Значне скорочення дефіциту можливе лише за умови зменшення військових витрат після завершення бойових дій. Проте навіть у середньостроковій перспективі фіскальний розрив залишатиметься вище 5% ВВП через потреби у відновленні та обороні.

У Світовому банку наголосили, що економічне зростання в Україні вже знизилося з 5,5% у 2023 році до 2,9% у 2024-му. На це, зокрема, вплинуло зменшення зовнішнього попиту, нестача робочої сили та перебої з постачанням електроенергії внаслідок бойових дій.

Нагадаємо

Раніше, в січні Світовий банк погіршив прогноз на 2025 рік до 2%. При цьому світове зростання у 2025-2026 роках залишиться на рівні 2,7%.