Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году на уровне 2%

Всемирный банк в обновленном макропрогнозе для Европы и Центральной Азии подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на уровне 2%, передает УНН со ссылкой на документ.

Прогнозируется, что рост замедлится до 2% в 2025 году. С 2026 года ожидается, что рост ускорится до 5,2%, на фоне ожидаемого прекращения военных действий, что приведет к увеличению инвестиций, производительности и росту рабочей силы… - говорится в документе.

Всемирный банк также прогнозирует, что в 2025 году дефицит госбюджета останется на высоком уровне — около 20% ВВП. Значительное сокращение дефицита возможно лишь при условии уменьшения военных расходов после завершения боевых действий. Однако даже в среднесрочной перспективе фискальный разрыв будет оставаться выше 5% ВВП из-за потребностей в восстановлении и обороне.

Во Всемирном банке отметили, что экономический рост в Украине уже снизился с 5,5% в 2023 году до 2,9% в 2024-м. На это, в частности, повлияло уменьшение внешнего спроса, нехватка рабочей силы и перебои с поставками электроэнергии вследствие боевых действий.

Напомним

Ранее, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз на 2025 год до 2%. При этом мировой рост в 2025-2026 годах останется на уровне 2,7%.