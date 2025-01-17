За умов війни - уповільнення на 2%: світовий банк дав новий прогноз для економіки України на 2025 рік

За умов продовження агресії рф, зростання економіки України в 2025 році сповільниться до 2,0%. При цьому світове зростання у 2025-2026 роках залишиться на рівні 2,7%.

Передає УНН із посиланням на Worldbank.

Скорочення енергетичних потужностей, зимові вимкнення електроенергії, стримування зростання торгівлі, перепони для промислового виробництва - все це впливає на рівень економіки в Україні. За оцінками ,зростання української економіки сповільнилось до 3,2% у 2024 році.

Якщо війна росії та України продовжиться у 2025 році, зростання економіки України сповільниться до 2 відсотків

Слід зазначити, що у червні 2025 року Світовий банк прогнозував середній показник зростання ВВП України на рівні 5,8%, але "а умови, що активні бойові дії триватимуть до 2024 року і згодом стануть помірними. Відповідний прогноз мав межі у 2025-2026 роках.

Очікується, що зростання валового внутрішнього продукту України сповільниться до 2,7% у 2025 році, у порівнянні з близько 3,6% у 2024 році. Про це заявив у четвер заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Водночас, уряд продовжить програми, спрямовані на спрямування мільярдів гривень на підтримку адаптації українського бізнесу до викликів воєнного часу, передає Reuters.

Світовий прогноз

Очікується, що у 2025-26 роках глобальне зростання утримуватиметься на рівні 2,7%. Однак глобальна економіка, схоже, зупиняється на низьких темпах зростання, які будуть недостатніми для забезпечення сталого економічного розвитку, повідомляє Світовий банк.

Країни з ринками, що формуються, та країни, що розвиваються, увійдуть у другу чверть 21-го століття з доходами на душу населення на траєкторії, яка передбачає слабке наздоганяння країн з розвиненою економікою. Більшість країн з низьким рівнем доходу не зможуть перейти до категорії країн із середнім рівнем доходу до 2050 року.