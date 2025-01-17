рф продовжуватиме ескалацію проти України, доки матиме фінансові ресурси - Кислиця

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Київ • УНН

 • 111909 перегляди

росія витратила понад 18 млрд доларів на ракетні та дронові атаки по Україні з початку вторгнення. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від експорту нафти та газу.

Постійний представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росія витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові атаки проти України від початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише UN Press, передає УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення російська федерація витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові удари

- заявив представник України.

Він зауважив, що москва продовжуватиме ескалацію, доки матиме фінансові ресурси для ведення війни. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від експорту нафти та газу.

Саме тому критично важливо перекрити ці фінансові потоки, посилюючи первинні та вторинні санкції проти російської економіки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф отримала прибутку з тіньового флоту більше, ніж Україна отримала допомоги з початку повномасштабної війни.

Раніше УНН розповідав, як тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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