рф продовжуватиме ескалацію проти України, доки матиме фінансові ресурси - Кислиця
Київ • УНН
росія витратила понад 18 млрд доларів на ракетні та дронові атаки по Україні з початку вторгнення. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від експорту нафти та газу.
Постійний представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росія витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові атаки проти України від початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише UN Press, передає УНН.
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З початку повномасштабного вторгнення російська федерація витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові удари
Він зауважив, що москва продовжуватиме ескалацію, доки матиме фінансові ресурси для ведення війни. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від експорту нафти та газу.
Саме тому критично важливо перекрити ці фінансові потоки, посилюючи первинні та вторинні санкції проти російської економіки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф отримала прибутку з тіньового флоту більше, ніж Україна отримала допомоги з початку повномасштабної війни.
Раніше УНН розповідав, як тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України.