Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни

росія заробила більше на тіньовому флоті, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, як кремль обходить санкції, продовжуючи фінансувати війну, незважаючи на обмеження з боку західних країн.

УНН зібрав усе про структуру, загрози та функції "тіньового флоту" рф.

Що таке тіньовий флот та які його масштаби?

Це мережа суден, які допомагають обходити санкції та міжнародні обмеження. Тіньовий флот рф почав формуватися ще до введення санкцій, але його активне розширення сталося після 2014 року, коли рф анексувала Крим і зіткнулася з обмеженнями на транспортування нафти та інших товарів. Після початку повномасштабної війни проти України потужності флоту значно збільшилися, і він став ключовим інструментом для забезпечення економічної стабільності терористичної країни.

Судна тіньового флоту часто не мають офіційної реєстрації або ховають справжню, замінюють прапор і фальсифікують документи. Це роблять для того, щоб уникнути контролю. Судна використовуються для транспортування нафти, газу, зброї та інших товарів. Кораблі тіньового флоту рф часто реєструються під прапорами країн з лояльними умовами для обходу міжнародних санкцій. Найбільш поширені серед них Панама, Ліберія, Острови Кука, Мальта та Сент-Кітс і Невіс, де процес реєстрації є спрощеним. Також залучаються танкерні парки Ірану та Венесуели, які мають досвід обходу санкцій. Крім того, використовуються судна, що раніше належали європейським чи азійським компаніям, але були викуплені через треті країни.

Головні особливості таких суден:

· зазвичай належать офшорним компаніям, які неможливо прямо пов’язати з росією;

· кораблі регулярно вимикають системи AIS (Автоматична ідентифікаційна система), щоб приховати своє місцезнаходження та маршрут;

· деякі танкери використовують фальшиві документи або дублюють ідентифікаційні номери законних кораблів;

· перевантаження нафти чи інших ресурсів відбувається у відкритому морі, що ускладнює моніторинг таких дій.

У повідомленні Головного управління розвідки Міноборони йшлося про те, що тіньовий флот рф налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з заплутаними структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тон (приблизно 17 % світового флоту нафтових танкерів).

Загрози тіньового флоту РФ

Тіньовий флот рф вже завдав серйозної шкоди глобальній безпеці та навколишньому середовищу. Один з прикладів – пошкодження підводного кабелю Estlink 2, що сталося 25 грудня 2024 року. Це спричинило зниження постачання електроенергії до Естонії. Через підозру в причетності до інциденту, влада Фінляндії затримала танкер Eagle S, що входить до складу тіньового флоту РФ. Судно було визнано непридатним для плавання через 32 несправності, і визнано, що воно пошкодило кабель у Балтійському морі.

Також ці судна стали причиною численних розливів нафти в міжнародних водах. Наприклад, танкер Innova, що перевозив 1 мільйон барелів нафти, залишив за собою пляму нафти за 100 км від узбережжя Шотландії. Інший інцидент зафіксували біля берегів Італії, коли танкер Aruna Gulcay залишив за собою нафтову пляму завдовжки 47 км.

А 10 січня цього року танкер Eventin, який теж входить до тіньового флоту росії, що перевозив аж 99 тисяч тонн нафти під прапором Панами, зазнав аварії біля німецького острова Рюген і почав дрейфувати біля берегів Німеччини. Для його евакуації німецька влада скерувала багатоцільове судно та буксир Федерального управління водних шляхів і судноплавства.

Гроші за експорт нафти для війни проти України

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що обхід санкцій росією також дозволяє їй "підтримувати воєнну машину". За його словами, в ЄС бачать певний прогрес у боротьбі з цим, але все ще потрібно більше зусиль. Російські озброєння часто містять західні електронні компоненти, тому важливо посилити контроль. Боррель підкреслив, що боротьбу з цим треба починати всередині ЄС, а компаніям, які постачають критичні компоненти в інші країни, слід бути обачнішими.

Водночас Financial Times писав, що росія у 2024 році збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% за рік, незважаючи на обмеження для страховиків та судноплавних компаній, які повинні були ускладнити обхід західних санкцій. Обсяг російської нафти, що транспортується танкерами, що погано обслуговуються і недостатньо застраховані, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року, згідно з звітом, опублікованим Київською школою економіки (KSE).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф отримала прибутку з тіньового флоту більше, ніж Україна отримала допомоги з початку повномасштабної війни.

"Тіньовий флот росії приніс їй більше грошей, ніж уся сума підтримки, яку отримувала Україна з початку повномасштабної війни. Питання дієвості санкцій може найбільше нам допомогти", - говорив Зеленський.

Президент зазначив, що рф заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 млрд дол на місяць.

Протидія тіньовому флоту

Західні країни активно посилюють контроль за морськими перевезеннями російської нафти через ряд заходів, зокрема введення моніторингу транспондерів для відстеження суден, запровадження обмежень на страхування танкерів, які перевозять російську нафту, а також удосконалення систем для виявлення перевантажень нафти в міжнародних водах. Ініціативи Великої Британії та США передбачають штрафи для компаній, що беруть участь у цих схемах, а супутниковий моніторинг дозволяє частіше фіксувати порушення та незаконні перевезення.

До речі, у жовтні 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для перевезення зрідженого природного газу. За словами Міністерства закордонних справ Великої Британії, це були "найбільші санкції проти тіньового флоту путіна" на той момент. Ці 18 суден більше не зможуть заходити в британські порти та отримувати доступ до провідних британських морських послуг. Таким чином, загальна кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції, досягла 43.

16 грудня 2024 року ЄС затвердив 15-й пакет санкцій, що включає обмеження проти суден тіньового флоту рф. Рада ЄС додала до списку 52 нових судна, які тепер підлягають забороні на доступ до портів та надання послуг, пов'язаних з морським транспортом. Загальна кількість суден, на які поширюються санкції, досягла 79. Після нещодавнього пошкодження електрокабелю в Балтійському морі та затримання нафтового танкера владою Фінляндії, Європейський Союз попередив про можливість запровадження додаткових санкцій. Міністерство закордонних справ України закликало до посилення санкцій проти тіньового флоту росії у зв'язку з аварією танкерів у Керченській протоці. За словами речника МЗС Георгія Тихого, використання танкерів збільшує ризики екологічних катастроф. Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на росію, аби припинити її незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях України та притягнути до відповідальності за заподіяну транскордонну шкоду довкіллю і людям.

Нагадаємо

15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239".

Унаслідок цього в Чорне море потрапило понад 4000 тонн мазуту. 9 січня 2025 року поблизу Південного узбережжя тимчасово окупованого Криму були зафіксовані великі плями мазутного забруднення. За супутниковими знімками, мазутна плівка була помітна від мису Айя до мису Форос, у Ялтинській затоці, а також у районах Гурзуфа та Аю-Дага.

Після аварії двох танкерів та розливу мазуту в Керченській протоці росія продовжує транспортування нафтопродуктів.