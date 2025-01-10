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Танкер із російською нафтою дрейфує біля берегів Німеччини - ЗМІ

Київ • УНН

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Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського «тіньового флоту», використовуваного для обходу санкцій.

Біля берегів Німеччини помітили дрейфуючий танкер з російською нафтою, повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

"Танкер, що втратив керування, дрейфує на північ від острова Рюген у Балтійському морі. За даними Морської аварійно-рятувальної служби, яка працює на місці події, на борту танкера перебуває близько 99 000 тонн нафти", - пише видання.

Як повідомляється, йдеться про танкер Eventin, який ходить під прапором Панами. Судно довжиною 248 метрів завантажило нафту в російському порту Усть-Луга і вирушило в дорогу 6 січня. Кінцевим пунктом призначення було вказано порт Саїд у Єгипті.

"Танкеру Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського "тіньового флоту", за допомогою якого росія обходить західні санкції, запроваджені через війну в Україні", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Російський "тіньовий флот" налічує понад 100 танкерів та інших вантажних суден у поганому технічному стані. Вони курсують під прапорами інших країн Балтійським морем, а їхні власники часто залишаються невідомими.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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