Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии - СМИ

У берегов Германии заметили дрейфующий танкер с российской нефтью, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

"Потерявший управление танкер дрейфует к северу от острова Рюген в Балтийском море. По данным Морской аварийно-спасательной службы, которая работает на месте происшествия, на борту танкера находится около 99 000 тонн нефти", - пишет издание.

Как сообщается, речь идёт о танкере Eventin, который ходит под флагом Панамы. Судно длиной 248 метров загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января. Конечным пунктом назначения был указан порт Саид в Египте.

"Танкеру Eventin 18 лет, и он является частью так называемого российского "теневого флота", с помощью которого россия обходит западные санкции, введённые из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российский теневой флот насчитывает более 100 танкеров и других грузовых судов в плохом техническом состоянии. Они курсируют под флагами других стран по Балтийскому морю, а их владельцы зачастую остаются неизвестными.