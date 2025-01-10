МЗС закликає зупинити "тіньовий флот" рф після аварії танкерів в Керченській протоці

У МЗС України заявили, що використання росією так званого "тіньового флоту" не тільки фінансує її воєнний бюджет, але й загрожує екології.

МЗС України закликає посилити санкції проти так званого "тіньового флоту" рф через аварію танкерів у Керченській протоці. За словами речника МЗС Георгія Тихого, використання росією "тіньового флоту" підвищує ризики екологічних катастроф. Про це повідомляє кореспондент УНН. Деталі Це [аварія] також свідчення для наших партнерів, що використання росією, так званого "тіньового флоту", для незаконних перевезень не лише приносить мільярди російському воєнному бюджету, але й підвищує ризики екологічних катастроф і збитків для прибережних держав. Це стосується не лише Чорного моря - заявив Тихий на брифінгу. "Саме тому Україна ще раз закликає посилити санкційні обмеження щодо операторів тіньового флоту РФ. Давно пора поставити цей "тіньовий флот" на якір",— додав Тихий. Крім того, він закликав світову спільноту посилити тиск на росію, задля припинення її незаконної господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України і притягнути до відповідальності за всю заподіяну транскордонну шкоду довкіллю та людям. Нагадаємо Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що росія продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів, фінансуючи свою воєнну машину.