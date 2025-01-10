МИД призывает остановить "теневой флот" рф после аварии в Керченском проливе

МИД Украины призывает усилить санкции против так называемого "теневого флота" рф из-за аварии танкеров в Керченском проливе. По словам спикера МИД Георгия Тихого, использование россией "теневого флота" повышает риски экологических катастроф. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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Это [авария] также свидетельство для наших партнеров, что использование россией, так называемого "теневого флота", для незаконных перевозок не только приносит миллиарды российскому военному бюджету, но и повышает риски экологических катастроф и убытков для прибрежных государств. Это касается не только Черного моря - заявил Тихий на брифинге.

"Именно поэтому Украина еще раз призывает усилить санкционные ограничения в отношении операторов теневого флота рф. Давно пора поставить этот "теневой флот" на якорь",- добавил Тихий.

Кроме того, он призвал мировое сообщество усилить давление на россию, для прекращения ее незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Украины и привлечь к ответственности за весь причиненный трансграничный вред окружающей среде и людям.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов, финансируя свою военную машину.