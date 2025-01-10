МИД призывает остановить "теневой флот" рф после аварии в Керченском проливе

ukenru
Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 6011 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10:22 • 80181 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
09:45 • 87241 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
09:37 • 96762 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
09:34 • 92178 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
08:15 • 72064 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 105695 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120765 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125639 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 128218 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже семь погибших: последствия масштабных пожаров в Калифорнии

Уже семь погибших: последствия масштабных пожаров в Калифорнии

 • 23959 просмотра
российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

 • 103322 просмотра
Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

 • 34997 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 58508 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 88594 просмотра
публикации
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

10:22 • 80194 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 88594 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 203936 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 165979 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 169844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 58508 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 110835 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 118850 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 117285 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 115551 просмотра
Актуальное
МИД призывает остановить "теневой флот" рф после аварии в Керченском проливе

МИД призывает остановить "теневой флот" рф после аварии в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

Read in English

В МИД Украины заявили, что использование россией так называемого «теневого флота» не только финансирует ее военный бюджет, но и угрожает экологии.

МИД Украины призывает усилить санкции против так называемого "теневого флота" рф из-за аварии танкеров в Керченском проливе.  По словам спикера МИД Георгия Тихого, использование россией "теневого флота" повышает риски экологических катастроф. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали 

Это [авария] также свидетельство для наших партнеров, что использование россией, так называемого "теневого флота", для незаконных перевозок не только приносит миллиарды российскому военному бюджету, но и повышает риски экологических катастроф и убытков для прибрежных государств. Это касается не только Черного моря

- заявил Тихий на брифинге.

"Именно поэтому Украина еще раз призывает усилить санкционные ограничения в отношении операторов теневого флота рф. Давно пора поставить этот "теневой флот" на якорь",- добавил Тихий.

Кроме того, он призвал мировое сообщество усилить давление на россию, для прекращения ее незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Украины и привлечь к ответственности за весь причиненный трансграничный вред окружающей среде и людям.

Напомним 

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов, финансируя свою военную машину.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы