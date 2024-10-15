МЗС України закликає партнерів заблокувати тіньовий флот рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав запровадити ефективні санкції проти "тіньового флоту" РФ. Він наголосив, що Росія продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів, фінансуючи свою воєнну машину.
Міжнародним партнерам України слід запровадити дійсно дієві санкції проти тіньового флоту рф, аби позбавити її прибутків. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
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Сибіга наголосив, що росія становить екзистенційну загрозу для Європи, і при цьому продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів до європейських країн та через європейські води, а згодом ці кошти йдуть на фінансування воєнної машини Кремля.
Європа може і повинна позбавити Росію її кривавих енергетичних доходів. Російський "тіньовий флот" старих і погано застрахованих нафтових танкерів – це нагальна загроза екологічної катастрофи у Європі, як стверджують в аналітичному центрі Київської школи економіки. Європі час вжити реальних заходів, щоб заблокувати цей тіньовий флот, вдарити по воєнному бюджету Росії, врятувати життя і довкілля
Нагадаємо
Влітку ЄС запровадив 14-й пакет санкції проти рф у зв'язку з війною росії проти України, вводячи ще більше обмежень для таких секторів російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнюючи обхід санкцій ЄС.
Новий прем'єр Японії Ісіба пообіцяв продовжити санкції проти рф та підтримку України04.10.24, 14:00 • 49921 перегляд