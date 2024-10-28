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Тіньовий флот приніс росії прибутку більше, ніж Україна отримала допомоги від партнерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 29467 перегляди

Зеленський заявив, що прибуток РФ від тіньового флоту перевищив всю суму підтримки України з початку війни. МЗС України закликає запровадити ефективні санкції проти тіньового флоту РФ.

Тіньовий флот приніс росії прибутку більше, ніж Україна отримала допомоги від партнерів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф отримала прибутку з тіньового флоту більше, ніж Україна отримала допомоги з початку повномасштабної війни. Про це він заявив під час пресконференції на саміті "Україна - Північна Європа", передає УНН.

Тіньовий флот росії приніс їй більше грошей, ніж уся сума підтримки, яку отримувала Україна з початку повномасштабної війни. Питання дієвості санкцій може найбільше нам допомогти

- сказав Зеленський

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав запровадити ефективні санкції проти "тіньового флоту" РФ. Він наголосив, що Росія продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів, фінансуючи свою воєнну машину.

Ірина Колеснік

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