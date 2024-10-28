Тіньовий флот приніс росії прибутку більше, ніж Україна отримала допомоги від партнерів - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що прибуток РФ від тіньового флоту перевищив всю суму підтримки України з початку війни. МЗС України закликає запровадити ефективні санкції проти тіньового флоту РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф отримала прибутку з тіньового флоту більше, ніж Україна отримала допомоги з початку повномасштабної війни. Про це він заявив під час пресконференції на саміті "Україна - Північна Європа", передає УНН.
Тіньовий флот росії приніс їй більше грошей, ніж уся сума підтримки, яку отримувала Україна з початку повномасштабної війни. Питання дієвості санкцій може найбільше нам допомогти
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав запровадити ефективні санкції проти "тіньового флоту" РФ. Він наголосив, що Росія продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів, фінансуючи свою воєнну машину.