Теневой флот принес россии прибыли больше, чем Украина получила помощи от партнеров - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что прибыль РФ от теневого флота превысила всю сумму поддержки Украины с начала войны. МИД Украины призывает ввести эффективные санкции против теневого флота РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите «Украина - Северная Европа», передает УНН.
Теневой флот России принес ей больше денег, чем вся сумма поддержки, которую получала Украина с начала полномасштабной войны. Вопрос действенности санкций может больше всего нам помочь
Напомним,
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ввести эффективные санкции против «теневого флота» РФ. Он отметил, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов, финансируя свою военную машину.