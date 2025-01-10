Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

россия заработала больше на теневом флоте, чем Украина получила международной помощи с начала полномасштабной войны. Это свидетельствует о том, как кремль обходит санкции, продолжая финансировать войну, несмотря на ограничения со стороны западных стран.

УНН собрал все о структуре, угрозах и функциях "теневого флота" рф.

Что такое теневой флот и каковы его масштабы?

Это сеть судов, которые помогают обходить санкции и международные ограничения. Теневой флот рф начал формироваться еще до введения санкций, но его активное расширение произошло после 2014 года, когда рф аннексировала Крым и столкнулась с ограничениями на транспортировку нефти и других товаров. После начала полномасштабной войны против Украины мощности флота значительно увеличились, и он стал ключевым инструментом для обеспечения экономической стабильности террористической страны.

Суда теневого флота часто не имеют официальной регистрации или прячут настоящую, заменяют флаг и фальсифицируют документы. Это делают для того, чтобы избежать контроля. Суда используются для транспортировки нефти, газа, оружия и других товаров. Корабли теневого флота рф часто регистрируются под флагами стран с лояльными условиями для обхода международных санкций. Наиболее распространены среди них Панама, Либерия, Острова Кука, Мальта и Сент-Китс и Невис, где процесс регистрации является упрощенным. Также привлекаются танкерные парки Ирана и Венесуэлы, которые имеют опыт обхода санкций. Кроме того, используются суда, ранее принадлежавшие европейским или азиатским компаниям, но были выкуплены через третьи страны.

Главные особенности таких судов:

- обычно принадлежат оффшорным компаниям, которые невозможно прямо связать с россией;

- корабли регулярно отключают системы AIS (Автоматическая идентификационная система), чтобы скрыть свое местоположение и маршрут;

- некоторые танкеры используют фальшивые документы или дублируют идентификационные номера законных кораблей;

- перегрузка нефти или других ресурсов происходит в открытом море, что затрудняет мониторинг таких действий.

В сообщении Главного управления разведки Минобороны говорилось о том, что теневой флот рф насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащего страхования, с запутанными структурами собственности и управления, расположенными в "дружественных" юрисдикциях, под "удобными" флагами, и имеет общий дедвейт более 100 млн тонн (примерно 17 % мирового флота нефтяных танкеров).

Угрозы теневого флота рф

Теневой флот рф уже нанес серьезный ущерб глобальной безопасности и окружающей среде. Один из примеров - повреждение подводного кабеля Estlink 2, произошедшее 25 декабря 2024 года. Это привело к снижению поставок электроэнергии в Эстонию. Из-за подозрения в причастности к инциденту, власти Финляндии задержали танкер Eagle S, входящий в состав теневого флота рф. Судно было признано непригодным для плавания из-за 32 неисправностей, и признано, что оно повредило кабель в Балтийском море.

Также эти суда стали причиной многочисленных разливов нефти в международных водах. Например, танкер Innova, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, оставил за собой пятно нефти в 100 км от побережья Шотландии. Другой инцидент зафиксировали у берегов Италии, когда танкер Aruna Gulcay оставил за собой нефтяное пятно длиной 47 км.

А 10 января этого года танкер Eventin, который тоже входит в теневой флот России, перевозивший аж 99 тысяч тонн нефти под флагом Панамы, потерпел крушение у немецкого острова Рюген и начал дрейфовать у берегов Германии. Для его эвакуации немецкие власти направили многоцелевое судно и буксир Федерального управления водных путей и судоходства.

Деньги за экспорт нефти для войны против Украины

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что обход санкций россией также позволяет ей "поддерживать военную машину". По его словам, в ЕС видят определенный прогресс в борьбе с этим, но все еще требуется больше усилий. Российские вооружения часто содержат западные электронные компоненты, поэтому важно усилить контроль. Боррель подчеркнул, что борьбу с этим надо начинать внутри ЕС, а компаниям, которые поставляют критические компоненты в другие страны, следует быть более осмотрительными.

В то же время Financial Times писал, что россия в 2024 году увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% за год, несмотря на ограничения для страховщиков и судоходных компаний, которые должны были усложнить обход западных санкций. Объем российской нефти, транспортируемой плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года, согласно отчету, опубликованному Киевской школой экономики (KSE).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.

"Теневой флот россии принес ей больше денег, чем вся сумма поддержки, которую получала Украина с начала полномасштабной войны. Вопрос действенности санкций может больше всего нам помочь", - говорил Зеленский.

Президент отметил, что рф зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 млрд долл в месяц.

Противодействие теневому флоту

Западные страны активно усиливают контроль за морскими перевозками российской нефти через ряд мер, в частности введение мониторинга транспондеров для отслеживания судов, введение ограничений на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, а также совершенствование систем для выявления перегрузок нефти в международных водах. Инициативы Великобритании и США предусматривают штрафы для компаний, участвующих в этих схемах, а спутниковый мониторинг позволяет чаще фиксировать нарушения и незаконные перевозки.

Кстати, в октябре 2024 года Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа. По словам Министерства иностранных дел Великобритании, это были "крупнейшие санкции против теневого флота Путина" на тот момент. Эти 18 судов больше не смогут заходить в британские порты и получать доступ к ведущим британским морским услугам. Таким образом, общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции, достигло 43.

16 декабря 2024 года ЕС утвердил 15-й пакет санкций, включающий ограничения против судов теневого флота рф. Совет ЕС добавил в список 52 новых судна, которые теперь подлежат запрету на доступ к портам и предоставление услуг, связанных с морским транспортом. Общее количество судов, на которые распространяются санкции, достигло 79. После недавнего повреждения электрокабеля в Балтийском море и задержания нефтяного танкера властями Финляндии, Европейский Союз предупредил о возможности введения дополнительных санкций. Министерство иностранных дел Украины призвало к усилению санкций против теневого флота россии в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. По словам спикера МИД Георгия Тихого, использование танкеров увеличивает риски экологических катастроф. Он также обратился к международному сообществу с просьбой усилить давление на россию, чтобы прекратить ее незаконную деятельность на временно оккупированных территориях Украины и привлечь к ответственности за причиненный трансграничный вред окружающей среде и людям.

Напомним

15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В результате в Черное море попало более 4000 тонн мазута. 9 января 2025 года вблизи Южного побережья временно оккупированного Крыма были зафиксированы большие пятна мазутного загрязнения. По спутниковым снимкам, мазутная пленка была заметна от мыса Айя до мыса Форос, в Ялтинском заливе, а также в районах Гурзуфа и Аю-Дага.

После аварии двух танкеров и разлива мазута в Керченском проливе россия продолжает транспортировку нефтепродуктов.