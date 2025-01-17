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россия потратила более $18 млрд на удары по Украине

россия потратила более $18 млрд на удары по Украине

Киев  •  УНН

 • 4045 просмотра

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россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные и дроновые атаки по Украине с начала вторжения. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.

россия потратила более $18 млрд на удары по УкраинеРоссия потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые атаки против Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет UN Press, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения российская федерация потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые удары

- заявил представитель Украины.

Он отметил, что москва будет продолжать эскалацию, пока будет иметь финансовые ресурсы для ведения войны. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.

Именно поэтому критически важно перекрыть эти финансовые потоки, усиливая первичные и вторичные санкции против российской экономики.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.

Ранее УНН рассказывал, как теневой флот обходит санкции и финансирует войну против Украины. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаЭкономика
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