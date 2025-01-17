россия потратила более $18 млрд на удары по Украине
Киев • УНН
россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные и дроновые атаки по Украине с начала вторжения. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.
россия потратила более $18 млрд на удары по УкраинеРоссия потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые атаки против Украины с начала полномасштабного вторжения.
Об этом пишет UN Press, передает УНН.
Детали
С начала полномасштабного вторжения российская федерация потратила более 18 миллиардов долларов на ракетные и дроновые удары
Он отметил, что москва будет продолжать эскалацию, пока будет иметь финансовые ресурсы для ведения войны. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.
Именно поэтому критически важно перекрыть эти финансовые потоки, усиливая первичные и вторичные санкции против российской экономики.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.
Ранее УНН рассказывал, как теневой флот обходит санкции и финансирует войну против Украины.