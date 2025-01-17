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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В условиях войны - замедление на 2%: мировой банк дал новый прогноз для экономики Украины на 2025 год

В условиях войны - замедление на 2%: мировой банк дал новый прогноз для экономики Украины на 2025 год

Киев  •  УНН

 • 1284 просмотра

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Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году из-за продолжения войны. Ранее банк прогнозировал рост на уровне 5,8% при условии уменьшения боевых действий.

В условиях продолжения агрессии РФ, рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,0%. При этом мировой рост в 2025-2026 годах останется на уровне 2,7%.

Передает УНН со ссылкой на Worldbank.

Сокращение энергетических мощностей, зимние отключения электроэнергии,  сдерживание роста торговли, препятствия для промышленного производства - все это влияет на уровень экономики в Украине. По оценкам, рост украинской экономики замедлился до 3,2% в 2024 году.

 Если война России и Украины продолжится в 2025 году, рост экономики Украины замедлится до 2 процентов 

- говорится в оценке Worldbank.

Следует отметить, что в июне 2025 года Всемирный банк прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины на уровне 5,8%, но «при условии, что активные боевые действия продлятся до 2024 года и впоследствии станут умеренными. Соответствующий прогноз имел границы в 2025-2026 годах.

Ожидается, что рост валового внутреннего продукта Украины замедлится до 2,7% в 2025 году, по сравнению с около 3,6% в 2024 году. Об этом заявил в четверг заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В то же время, правительство продолжит программы, направленные на направление миллиардов гривен на поддержку адаптации украинского бизнеса к вызовам военного времени, передает Reuters.

Мировой прогноз

Ожидается, что в 2025-26 годах глобальный рост будет удерживаться на уровне 2,7%. Однако глобальная экономика, похоже, останавливается на низких темпах роста, которые будут недостаточными для обеспечения устойчивого экономического развития, сообщает Всемирный банк.

Страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны войдут во вторую четверть 21-го века с доходами на душу населения на траектории, которая предусматривает слабое догоняние стран с развитой экономикой. Большинство стран с низким уровнем дохода не смогут перейти в категорию стран со средним уровнем дохода до 2050 года.

Напомним,

россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные и беспилотные атаки по Украине с начала вторжения. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.

рф конкурирует с США в гиперзвуковых технологиях несмотря на слабую экономику16.01.25, 11:00 • 25166 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
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