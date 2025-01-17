В условиях войны - замедление на 2%: мировой банк дал новый прогноз для экономики Украины на 2025 год
Киев • УНН
Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году из-за продолжения войны. Ранее банк прогнозировал рост на уровне 5,8% при условии уменьшения боевых действий.
В условиях продолжения агрессии РФ, рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,0%. При этом мировой рост в 2025-2026 годах останется на уровне 2,7%.
Передает УНН со ссылкой на Worldbank.
Сокращение энергетических мощностей, зимние отключения электроэнергии, сдерживание роста торговли, препятствия для промышленного производства - все это влияет на уровень экономики в Украине. По оценкам, рост украинской экономики замедлился до 3,2% в 2024 году.
Если война России и Украины продолжится в 2025 году, рост экономики Украины замедлится до 2 процентов
Следует отметить, что в июне 2025 года Всемирный банк прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины на уровне 5,8%, но «при условии, что активные боевые действия продлятся до 2024 года и впоследствии станут умеренными. Соответствующий прогноз имел границы в 2025-2026 годах.
Ожидается, что рост валового внутреннего продукта Украины замедлится до 2,7% в 2025 году, по сравнению с около 3,6% в 2024 году. Об этом заявил в четверг заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
В то же время, правительство продолжит программы, направленные на направление миллиардов гривен на поддержку адаптации украинского бизнеса к вызовам военного времени, передает Reuters.
Мировой прогноз
Ожидается, что в 2025-26 годах глобальный рост будет удерживаться на уровне 2,7%. Однако глобальная экономика, похоже, останавливается на низких темпах роста, которые будут недостаточными для обеспечения устойчивого экономического развития, сообщает Всемирный банк.
Страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны войдут во вторую четверть 21-го века с доходами на душу населения на траектории, которая предусматривает слабое догоняние стран с развитой экономикой. Большинство стран с низким уровнем дохода не смогут перейти в категорию стран со средним уровнем дохода до 2050 года.
Напомним,
россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные и беспилотные атаки по Украине с начала вторжения. Основным источником финансирования остаются доходы от экспорта нефти и газа.
рф конкурирует с США в гиперзвуковых технологиях несмотря на слабую экономику16.01.25, 11:00 • 25166 просмотров