В условиях войны - замедление на 2%: мировой банк дал новый прогноз для экономики Украины на 2025 год

В условиях продолжения агрессии РФ, рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,0%. При этом мировой рост в 2025-2026 годах останется на уровне 2,7%.

Передает УНН со ссылкой на Worldbank.

Сокращение энергетических мощностей, зимние отключения электроэнергии, сдерживание роста торговли, препятствия для промышленного производства - все это влияет на уровень экономики в Украине. По оценкам, рост украинской экономики замедлился до 3,2% в 2024 году.

Если война России и Украины продолжится в 2025 году, рост экономики Украины замедлится до 2 процентов

Следует отметить, что в июне 2025 года Всемирный банк прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины на уровне 5,8%, но «при условии, что активные боевые действия продлятся до 2024 года и впоследствии станут умеренными. Соответствующий прогноз имел границы в 2025-2026 годах.

Ожидается, что рост валового внутреннего продукта Украины замедлится до 2,7% в 2025 году, по сравнению с около 3,6% в 2024 году. Об этом заявил в четверг заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В то же время, правительство продолжит программы, направленные на направление миллиардов гривен на поддержку адаптации украинского бизнеса к вызовам военного времени, передает Reuters.

Мировой прогноз

Ожидается, что в 2025-26 годах глобальный рост будет удерживаться на уровне 2,7%. Однако глобальная экономика, похоже, останавливается на низких темпах роста, которые будут недостаточными для обеспечения устойчивого экономического развития, сообщает Всемирный банк.

Страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны войдут во вторую четверть 21-го века с доходами на душу населения на траектории, которая предусматривает слабое догоняние стран с развитой экономикой. Большинство стран с низким уровнем дохода не смогут перейти в категорию стран со средним уровнем дохода до 2050 года.