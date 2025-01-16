Хотя Россия «очень очевидный противник США», но москва контролирует существенные ядерные запасы. Если рф имеет экономику размером с Техас, это заставляет россиян решать, «в чем они собираются конкурировать с Соединенными Штатами».

Об этом отметил экс-директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Джон Рэтклифф, номинированный на должность директора ЦРУ новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, объяснил во время слушаний в Сенате, наиболее вероятные угрозы со стороны РФ, в частности в контексте сравнения с КНР:

россия является «очень очевидным противником Соединенных Штатов», имея при этом существенные ядерные запасы;

рф отличает от Китая размер и возможности экономики;

«США являются крупнейшей экономикой в мире, Китай второй по величине, а Россия имеет экономику примерно такого же размера, как мой родной штат Техас», - прокомментировал экс-директор национальной разведки США.

По словам чиновника москва вынуждена решать, «в чем конкурировать с Соединенными Штатами». В рф «выбрали такие отрасли как гиперзвуковая техника и другие сферы».

По его словам Рэтклиффа, мир увидел цену этому, в частности, в состоянии готовности российских войск на момент начала агрессии россии против Украины.

Он также отметил, что «опасные противники США», которые не могут конкурировать с ними в кинетической огневой мощи по всем направлениям, «прибегают к сфере киберсредств, чтобы нанести вред соперникам, как это делают Иран, Северная Корея и другие страны».

Напомним,

Номинант на должность госсекретаря США Марко Рубио заявил о важности НАТО, но отметил необходимость увеличения взносов союзников. Он подчеркнул, что богатые страны Европы должны больше инвестировать в собственную оборону.

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