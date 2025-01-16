рф конкурирует с США в гиперзвуковых технологиях несмотря на слабую экономику
Киев • УНН
Экс-директор разведки США Джон Рэтклифф рассказал о попытках россия конкурировать с США в сфере гиперзвуковых технологий. Он отметил, что экономика рф размером с Техас заставляет ее выбирать узкие направления конкуренции.
Хотя Россия «очень очевидный противник США», но москва контролирует существенные ядерные запасы. Если рф имеет экономику размером с Техас, это заставляет россиян решать, «в чем они собираются конкурировать с Соединенными Штатами».
Об этом отметил экс-директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Джон Рэтклифф, номинированный на должность директора ЦРУ новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, объяснил во время слушаний в Сенате, наиболее вероятные угрозы со стороны РФ, в частности в контексте сравнения с КНР:
россия является «очень очевидным противником Соединенных Штатов», имея при этом существенные ядерные запасы;
рф отличает от Китая размер и возможности экономики;
«США являются крупнейшей экономикой в мире, Китай второй по величине, а Россия имеет экономику примерно такого же размера, как мой родной штат Техас», - прокомментировал экс-директор национальной разведки США.
По словам чиновника москва вынуждена решать, «в чем конкурировать с Соединенными Штатами». В рф «выбрали такие отрасли как гиперзвуковая техника и другие сферы».
По его словам Рэтклиффа, мир увидел цену этому, в частности, в состоянии готовности российских войск на момент начала агрессии россии против Украины.
Он также отметил, что «опасные противники США», которые не могут конкурировать с ними в кинетической огневой мощи по всем направлениям, «прибегают к сфере киберсредств, чтобы нанести вред соперникам, как это делают Иран, Северная Корея и другие страны».
Напомним,
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