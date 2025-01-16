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рф конкурує з США у гіперзвукових технологіях попри слабку економіку

рф конкурує з США у гіперзвукових технологіях попри слабку економіку

Київ • УНН

 • 29234 перегляди

Ексдиректор розвідки США Джон Реткліфф розповів про спроби росії конкурувати з США у сфері гіперзвукових технологій. Він зазначив, що економіка рф розміром з Техас змушує її обирати вузькі напрямки конкуренції.

Хоча росія "дуже очевидний противник США", але москва контролює суттєві ядерні запаси. Якщо рф має економіку розміром з Техас, це змушує росіян вирішувати, "у чому вони збираються конкурувати зі Сполученими Штатами".

Про це зазначив ексдиректор національної розвідки США Джон Реткліфф, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Джон Реткліфф, номінований на посаду директора ЦРУ новообраним президентом США Дональдом Трампом, пояснив під час слухань у Сенаті, найбільш ймовірні загрози з боку рф, зокрема у контексті порівняння з КНР:

росія є "дуже очевидним противником Сполучених Штатів", маючи при цьому суттєві ядерні запаси;

рф вдрізняє від Китаю розмір і можливості економіки;

"США є найбільшою економікою у світі, Китай другий за величиною, а Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Техас", – прокоментував ексдиректор національної розвідки США .

За словами посадовця москва змушена вирішувати, "у чому конкурувати зі Сполученими Штатами". В рф "обрали такі галузі як гіперзвукова техніка та інші сфери".

За його словами Реткліффа, світ побачив ціну цьому, зокрема, у стані готовності російських військ на момент початку агресії росії проти України.

Він також зауважив, що "небезпечні супротивники США", які не можуть конкурувати з ними у кінетичній вогневій потужності за всіма напрямками, "вдаються до сфери кіберзасобів, щоб завдати шкоди суперникам, як це роблять Іран, Північна Корея та інші країни".

Нагадаємо

Номінант на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив про важливість НАТО, але наголосив на необхідності збільшення внесків союзників. Він підкреслив, що багаті країни Європи повинні більше інвестувати у власну оборону.

Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки 15.01.25, 15:33 • 24244 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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