рф конкурує з США у гіперзвукових технологіях попри слабку економіку
Київ • УНН
Ексдиректор розвідки США Джон Реткліфф розповів про спроби росії конкурувати з США у сфері гіперзвукових технологій. Він зазначив, що економіка рф розміром з Техас змушує її обирати вузькі напрямки конкуренції.
Хоча росія "дуже очевидний противник США", але москва контролює суттєві ядерні запаси. Якщо рф має економіку розміром з Техас, це змушує росіян вирішувати, "у чому вони збираються конкурувати зі Сполученими Штатами".
Про це зазначив ексдиректор національної розвідки США Джон Реткліфф, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Джон Реткліфф, номінований на посаду директора ЦРУ новообраним президентом США Дональдом Трампом, пояснив під час слухань у Сенаті, найбільш ймовірні загрози з боку рф, зокрема у контексті порівняння з КНР:
росія є "дуже очевидним противником Сполучених Штатів", маючи при цьому суттєві ядерні запаси;
рф вдрізняє від Китаю розмір і можливості економіки;
"США є найбільшою економікою у світі, Китай другий за величиною, а Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Техас", – прокоментував ексдиректор національної розвідки США .
За словами посадовця москва змушена вирішувати, "у чому конкурувати зі Сполученими Штатами". В рф "обрали такі галузі як гіперзвукова техніка та інші сфери".
За його словами Реткліффа, світ побачив ціну цьому, зокрема, у стані готовності російських військ на момент початку агресії росії проти України.
Він також зауважив, що "небезпечні супротивники США", які не можуть конкурувати з ними у кінетичній вогневій потужності за всіма напрямками, "вдаються до сфери кіберзасобів, щоб завдати шкоди суперникам, як це роблять Іран, Північна Корея та інші країни".
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