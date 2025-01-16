Майбутній держсекретар США про політику щодо НАТО: партнери повинні робити більший внесок в оборону

НАТО є дуже важливим альянсом, однак союзники повинні робити більші внески як у власний захист, так і в партнерство. Про це заявив номінант новообраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо 15 січня, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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Сенаторка-демократка Джин Шагін на слуханнях щодо затвердження кандидатури Рубіо в комітеті Сенату з міжнародних відносин пригадала, що Марко Рубіо був співатором законопроєкту, який забороняє президентам одноосібно, без відповідного схвалення Конгресу, ухвалювати рішення про вихід із НАТО. "Чи зобов'язуєтеся ви слідувати схваленню Сенату чи акту Конгресу, як того вимагає закон, автором якого ви є, якщо президент Трамп спробує вивести США зі складу НАТО?" - запитала Шагін.

"По-перше, дозвольте мені сказати, що президент Трамп призначив номінанта на посаду посла в НАТО, що чітко вказує на його роль у цьому. По-друге, закон є законом. Очевидно, як ви згадали, я був співавтором закону, тож важко сказати, що я не підтримую закон, який я допоміг ухвалити", – відповів Рубіо.

Номінант на посаду державного секретаря Марко Рубіо зазначив, що довкола питання НАТО є "непорозуміння".

НАТО є дуже важливим альянсом. Я в це вірю. Я вважаю, що альянси можуть бути і були дуже корисними. Без НАТО не було б кінця холодній війні. Без НАТО, цілком можливо, що більша частина того, що сьогодні ми знаємо як Європу, стала б жертвою агресії - сказав Рубіо.

Водночас він додав, що для Сполучених Штатів важливо не просто мати партнерів, а мати "спроможних" союзників у галузі оборони, які "здатні захистити свій регіон".

"Тож я думаю, що є питання, яке слід поставити. Я не висловлюю публічну позицію. Я ставлю питання, яке слід поставити, а саме: чи повинна роль Сполучених Штатів у НАТО в 21-му столітті бути основною оборонною роллю, чи захистом від агресії, коли країни в регіоні беруть на себе більшу частину відповідальності, вносячи більше?" - вказав він.

Рубіо зазначив, що "чим далі на схід Європи, то більше грошей, як відсоток від ВВП, витрачається на армію":

"Але я вважаю, що в Європі та в багатьох адміністраціях, як республіканців, так і демократів, було широко визнано, що наші партнери по НАТО – багаті розвинені економіки – повинні робити більший внесок у свою власну оборону, а зрештою також і в партнерство з НАТО. І це вимога, яка висувалася багатьма президентами протягом багатьох років, і той факт, що це правдиво, було продемонстровано тим, що сталося з Україною", - зазначив він.

Тож, підсумував Рубіо, для США важливо мати альянси, проте вони мають бути "з сильними та спроможними партнерами", а не з тими, "хто розглядає оборонну угоду США та НАТО як привід витрачати менше на оборону та більше на деякі внутрішні потреби".

"У нас також є внутрішні потреби", - наголосив він.

Рубіо додав, що "передові та багаті країни Західної Європи" мають "величезні системи безпеки, програми, які вони фінансують".

"Вони змогли спрямувати або розширити ці програми, тому що їм не потрібно витрачати стільки на оборону, скільки нам, у відсотках від нашої загальної економіки. І цю динаміку потрібно змінити. Тож я очікую, що президент Трамп продовжуватиме рішуче наголошувати на цьому", - сказав номінант на посаду державного секретаря США.

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