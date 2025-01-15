Майбутній держсекретар США: Україні та рф доведеться йти на поступки

Обраний президентом США Дональдом Трампом кандидат на посаду головного американського дипломата Марко Рубіо заявив, що Україні та росії прийдеться піти на поступки для завершення війни. Про це Рубіо заявив під слухань Комітету з міжнародних відносин Сенату, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

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Як пише видання, Рубіо заявив, що нереально вірити в те, що ЗСУ можуть відкинути російські війська на лінії, які були до початку вторгнення, і що Києву доведеться піти на поступки москві, щоб покласти край війні.

Україна не зможе повернути людей туди, де вони перебували напередодні вторгнення. Просто з огляду на динаміку чисельності", - сказав Рубіо.

Він додав, що в Україні не закінчуються гроші, щоб продовжувати війну, а закінчуються люди.

"Доведеться піти на поступки як російській федерації, так і українцям. Це буде нелегка справа... вона вимагатиме сміливої дипломатії", додав Рубіо.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Financial Times опублікував статтю в якій проаналізував позицію з основних зовнішньополітичних питань Марко Рубіо, який став вибором на посаду держсекретаря в новій адміністрації президента США Дональда Трампа.